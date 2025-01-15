Sorulara Güldü: Serenay Sarıkaya Ayşe Barım Soruşturması Kapsamında İfade Vermek İçin Adliyeye Geldi!
Sorulara Güldü: Serenay Sarıkaya Ayşe Barım Soruşturması Kapsamında İfade Vermek İçin Adliyeye Geldi!
Ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma epey derinleşti. Soruşturmaya dahil edilen isimlerden biri de Serenay Sarıkaya oldu.
Dün savcılığın 'davet' ettiği ünlü oyuncu bugün ifade vermek için adliyeye geldi! Serenay Sarıkaya'nın kendisine yöneltilen sorular karşısında gülmesi de dikkatlerden kaçmadı.
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Rekabet Kurumu günlerdir konuşulan dizi sektöründeki çarpıklık, haksızlık ve "tekelleşme" iddialarını sebebiyle soruşturma başlatmıştı. İddiaların odağında ise ID İletişim, ortak kurucusu ünlü menajer Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya yer alıyordu.
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Bu doğrultuda harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise 10 Ocak'ta Ayşe Barım hakkında n re’sen soruşturma başlatmıştı. Ardından ünlü menajere re’sen soruşturma başlatmıştı.yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.
Ayşe Barım’ın şirketine bağlı olarak çalışan Serenay Sarıkaya da bu olaylarla epey gündem olan isim olmuştu. Ünlü oyuncunun hakkındaki “reklam aşkı” iddialarına ilişkin ifade vereceği öğrenilmişti.
Serenay Sarıkaya bu sabah saatlerinde savcılığa 'tanık' sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Adliyede kendisini bir basın ordusu bekleyen Sarıkaya, kendisine yöneltilen çeşitli sorulara gülümseyerek karşılık verdi.
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Akif Yaman'ın bu görüntülerinde ünlü oyuncunun adliyeden adım attığı andan itibaren gördüğü ilgiye şahit olabilirsiniz
Ardından sessizliğini bozan Serenay Sarıkaya sadece "Teşekkürler" demekle yetinip adliye koridorunda yürümeye devam etti.
O anları da buradan görebilirsiniz...
Tv100'den Onur Üçkarışoğlu'nun çekiminde ise Sarıkaya'nın "Çıkışta konuşabilirsek çok sevinirim" dediği görülüyor.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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