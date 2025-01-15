Menajer Devreye Girdi: Kaza Geçiren Azra Akın ile Tiyatro Yönetmeni Arasında Gerilen İpler Bir Anda Koptu!
Menajer Devreye Girdi: Kaza Geçiren Azra Akın ile Tiyatro Yönetmeni Arasında Gerilen İpler Bir Anda Koptu!
2002 Miss World Dünya Güzelimiz oyuncu ve manken Azra Akın uzun bir aranın ardından bir tiyatro oyunuyla yeniden oyunculuğa dönmüştü. Ancak talihsiz bir kaza sonucu merdivenden düşüp belini incitti.
Sabah'tan İlker Gezici'nin haberine göre; Tiyatro Keyfi'nin sanat yönetmeni Kemal Başar kazanın ardından oyunları iptal edilen Azra Akın'a telefonla bile ulaşamadığını açıkladı. İkili arasındaki ipler birden koptu, yollar ayrıldı!
Kaynak: Sabah
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2002 yılında hem Miss World hem de Miss Turkey güzeli seçilen Azra Akın duru güzelliği, kariyerindeki başarıları ve gıpta edilesi özel hayatıyla gündeme oturmaya devam ediyor.
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Atakan Koru'yla 4 yıllık aşklarını 24 Ağustos 2017 yılında nikah masasına taşıyan ünlü manken evliliğinin birinci yılında ailesini büyütmüştü. Ünlü çift 2018 yılında oğulları Demir'i kucaklarına almıştı.
14 Nisan 2024 yılında da ikinci bebekleri Arya dünyaya gelmiş ve sevimli Demir abi olmuştu! Ünlü çiftimiz kızlarını da oğulları gibi gözlerden uzak büyütüyor.
Bu süreçte kendisini çocuklarına adayan Azra Akın beş yıl sonra tiyatro sahnesine çıkmıştı. Başrollerini Engin Benli'yle paylaştığı romantik komedi oyunu 'Kaktüs Çiçeği’ ile yeniden dikkatleri üzerine çekmişti.
Ancak oyunu epey ilgi gören eski mankene nazar değdi. Geçtiğimiz günlerde ayağının kayması sebebiyle merdivenlerden düşen Azra Akın belini incittiği için hastanede tedavi altına alındı.
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Sabah'tan İlker Gezici'nin haberine göre; olayın ardından Tiyatro Keyfi'nin sanat yönetmeni Kemal Başar'ın açıklaması gündeme damga vurdu.
72. Koğuş filminden yıllar sonra tekrar bir araya geldiği Azra Akın'ın telefonlarına çıkmadığını dile getiren Başar, geçmiş olsun demek için dahi ünlü oyuncuya ulaşamadıklarını açıklayarak "Tiyatro sanatının ilkeleri gereği kendisiyle yollarımız ayrıldı" ifadelerini kullandı.
İplerin kopmasına neden olan sözlerin ardından Azra Akın'ın menajeri devreye girerek şu açıklamayı yaptı: "Azra talihsiz bir kaza geçirdi ve sahneye çıkamayacak halde. Elimizde doktor raporu var. Ona rağmen ağlayarak sahneye çıkmak istedi ama doktor izin vermedi."
"Oyunu bırakmak ya da ayrılmak gibi bir niyetimiz yoktu. Kemal Bey, yollarımızı ayırdık demiş kendi tasarrufudur ama Azra asla disiplinsiz bir oyuncu değil!"
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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