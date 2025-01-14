Son Yolculuğuna Uğurlandı: Yaprak Dökümü Yıldızlarından Bedia Ener’in Cenaze Töreninde Gözyaşları Sel Oldu!
Son Yolculuğuna Uğurlandı: Yaprak Dökümü Yıldızlarından Bedia Ener’in Cenaze Töreninde Gözyaşları Sel Oldu!
Yaprak Dökümü dizisinin unutulmaz karakteri 'Neyyir Hanım'a hayat veren usta sanatçı Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan acı haber tez duyuldu!
Kansere yenik düşen Bedia Ener Öztep aile yakınları, birkaç sanatçı dostu ve sevenlerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.
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Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği 'Neyyir Hanım' karakteriyle hafızalarımıza iz bırakan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Bedia Ener Öztep'ten acı haber geldi.
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Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu kansere yenik düşerek 70 yaşında hayata veda etti.
Usta oyuncu Öztep’in vefatını ise oğlu, sosyal medya hesabından “Hoşçakalın Ben melek oldum” notuyla duyurdu.
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; usta isim için Teşvikiye Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.
Magazin Burada'nın haberlerine göre ise; Bedia Ener Öztep'in cenazesi alkışlar içinde Teşvikiye Camii’nde getirildi. Omuzlara alınan tabutu da alkışlarla ilerledi.
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Bedia Ener Öztep’in acılı eşi Çetin Öztep ise usta oyuncunun tabutu başında gözyaşları döktü. Taziyeleri kabul eden Çetin Öztep zaman zaman ayakta durmakta güçlük çekti.
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Oyuncu Şükran Çağman ise yakın dostu Bedia Ener’i yalnız bırakmadı. Cenaze namazında cemaatin önünde saf tutup dualar eden Çağman, imamın kadınları safların yan tarafına davet etmesi uyarısına aldırmadı.
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Bedia Ener’e son görevini yapmak için camiye gelen bir diğer usta isim Ayten Uncuoğlu, titreyen sesiyle gözyaşlarına zor hakim oldu.
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Usta ismin 'Yaprak Dökümü' dizisindeki rol arkadaşı Halil Ergün de Bedia Ener Öztep'in tabutu başında gözyaşlarına boğuldu.
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Aramızdan ayrılan usta oyuncunun çoğu rol arkadaşı cenazeye katılmazken, genç oyuncu Helin Kandemir’in gözyaşları bir an olsun dinmedi!
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Bedia Ener Öztep'i son yolculuğunda yalnız bırakmayan ünlü isimler arasında bir de oyuncu Volkan Severcan yer aldı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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