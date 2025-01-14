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Yaprak Dökümü’nün 'Neyyir Hanımı'ydı: Hayatını Kaybeden Bedia Ener'in Son Röportajı Ders Niteliğinde Çıktı!

Yaprak Dökümü’nün 'Neyyir Hanımı'ydı: Hayatını Kaybeden Bedia Ener'in Son Röportajı Ders Niteliğinde Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
14.01.2025 - 13:07

Bedia Ener Öztep, Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı 'Neyyir Hanım' rolü ile hafızalarımıza kazınmıştı. Usta tiyatrocu ve oyuncudan ne yazık ki acı haber geldi. Hayatını kaybeden Bedia Ener Öztep'in son röportajlarından biri ortaya çıktı. Her bir cümlesi ders niteliği taşıyan usta oyuncunun konuşması yüreklere dokundu!

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2006-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Yaprak Dökümü, Türk dizi sektörüne damgasını vuran yapımlardan biri olmuştu.

2006-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Yaprak Dökümü, Türk dizi sektörüne damgasını vuran yapımlardan biri olmuştu.

Hikayesi ve karakterleriyle hafızalara kazınan yapımın en sevilen ismi de 'Neyyir Hanım'a hayat veren Bedia Ener Öztep'ti.

Hikayesi ve karakterleriyle hafızalara kazınan yapımın en sevilen ismi de 'Neyyir Hanım'a hayat veren Bedia Ener Öztep'ti.

Bu sabah saatlerinde usta oyuncudan maalesef ki acı haber geldi. Bedia Ener Öztep 70 yaşında hayatını kaybetti.

Bu sabah saatlerinde usta oyuncudan maalesef ki acı haber geldi. Bedia Ener Öztep 70 yaşında hayatını kaybetti.

Bir televizyon programında saçlarının değişmesinin ardında yaşadığı hastalığı anlatan Öztep, kanserle mücadele ettiğini göğsünün alındığını ve kemoterapi tedavisi gördüğünü söylemişti.

Bir televizyon programında saçlarının değişmesinin ardında yaşadığı hastalığı anlatan Öztep, kanserle mücadele ettiğini göğsünün alındığını ve kemoterapi tedavisi gördüğünü söylemişti.

Hem sanat camiasını hem de sevenlerini yasa boğan Bedia Ener Öztep'in son röportajlarından biri ortaya çıktı.

Hem sanat camiasını hem de sevenlerini yasa boğan Bedia Ener Öztep'in son röportajlarından biri ortaya çıktı.
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"Hayat çok güzel, bütün yaptıklarımız, bütün yaşadıklarımız... Çok kötü anlar da yaşıyor insan. Çok üzüldüğü çok sinirinin bozulduğu, çok hakkının yenildiğini zannettiği zamanlar... Aslında şimdi baktığın zaman ne kadar da küçük şeylermiş."

"Hayat çok güzel, bütün yaptıklarımız, bütün yaşadıklarımız... Çok kötü anlar da yaşıyor insan. Çok üzüldüğü çok sinirinin bozulduğu, çok hakkının yenildiğini zannettiği zamanlar... Aslında şimdi baktığın zaman ne kadar da küçük şeylermiş."

Adeta ders niteliğinde konuşan usta isim "Ama gençlik ateşi onları hep büyütmüş. Çok büyük yaşamışımız o üzüntüleri. Büyük üzüntüler de olmuş tabii. Gençlik bazı şeyleri çok büyük yaşıyor. Hayat çok büyük yaşayacak kadar önemli değilmiş" demiş....

Adeta ders niteliğinde konuşan usta isim "Ama gençlik ateşi onları hep büyütmüş. Çok büyük yaşamışımız o üzüntüleri. Büyük üzüntüler de olmuş tabii. Gençlik bazı şeyleri çok büyük yaşıyor. Hayat çok büyük yaşayacak kadar önemli değilmiş" demiş....

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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