Cumhuriyet Başsavcılığına Çağırıldı: Ünlü Oyuncu Serenay Sarıkaya İfade Verecek!
Cumhuriyet Başsavcılığına Çağırıldı: Ünlü Oyuncu Serenay Sarıkaya İfade Verecek!
'Dizi sektöründe tekelleşme' iddialarının büyümesiyle gündem çalkalanmaya devam ediyor. Olayların odağında yer alan ID Danışmanlık şirketinin kurucusu ve sahibi Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya'yla ilgili başlatılan soruşturma da derinleşiyor.
Rekabet Kurulu’nun menajerlik şirketleri ve kast ajanslarına yönelik başlattığı incelemede yeni bir gelişme yaşandı. Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Serenay Sarıkaya, ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıldı.
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Günlerdir hem televizyon hem de magazin gündemini meşgul eden 'Dizi sektöründe tekelleşme' iddiaları her geçen dakika daha da büyüdü. Olayların odağındaki ID Danışmanlık şirketinin kurucusu ve sahibi Ayşe Barım ile ilgili başlatılan soruşturma da derinleşmeye başladı.
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Oyunculuk ajansı sahibi Ayşe Barım'ın şirketine bağlı olan ünlü isimlerden olan Serenay Sarıkaya da bu olayda adı arşa çıkanlardan biri oldu.
Reklam aşkı haberleriyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in yaşadığı birlikteliğin gerçek olmadığı, pr birlikteliği için de 5 milyon dolar alındığı iddiaları bomba etkisi yaratmıştı.
Tüm yaşananlar üzerine harekete geçen Rekabet Kurulu, 21 menajerlik şirketi ve cast ajansına yönelik bir soruşturma başlatmıştı.
Bu iddiaların ardından savcılık da oldukça kapsamlı bir soruşturma başlattı. Demir ve Sarıkaya'nın tüm banka hesapları bu soruşturma kapsamında detaylı bir şekilde incelenecek. Telefon kayıtlarının üzerinden geçilecek ve olası kara para ve vergi kaçırma durumlarına karşı tetikte olunacak. Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçlamalar da bu incelemenin bir parçası olacak.
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Bu kapsamda, Ayşe Barım’ın şirketine bağlı olarak çalışan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın “reklam aşkı” iddialarına ilişkin ifade vereceği öğrenildi.
Serenay Sarıkaya, ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıldı. Ünlü isim, yarın saat 11.00'de “davet” edildiği savcılıkta ifade verecek.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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