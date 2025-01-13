Tek Tek Açıklıyoruz: Ayşe Barım'ın Oyuncuları Kimler? Hangi Oyuncular ID İletişim'e Bağlı?

TV100'den Fuat Uğur'un kaleme aldığı köşe yazısında isimsiz şekilde ortaya atılan iddialarla başlayan mesele kısa sürede inanılmaz büyümüştü. Hem magazin hem de televizyon dünyasını derinden etkileyen olay dizi ve film sektöründeki ‘tekelleşme' iddialarıyla daha da büyük ses getirmişti.

Geçtiğimiz günlerde yayılan bu haberle Ayşe Barım, ID İletişim ve Serenay Sarıkaya konunun ön plana oturmuştu. Ortalığın fena karışmasıyla birlikte pek çok isimden destek paylaşımı gelirken kimileri de eteğindeki taşları döktü.

Şimdi de Ayşe Barım'a getirilen yurt dışı yasağı sonrası gözler ID İletişim'e bağlı oyunculara çevrildi. Peki Ayşe Barım'ın oyuncular kimler? İşte ID İletişim oyuncuları...