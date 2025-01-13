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Tek Tek Açıklıyoruz: Ayşe Barım'ın Oyuncuları Kimler? Hangi Oyuncular ID İletişim'e Bağlı?

Tek Tek Açıklıyoruz: Ayşe Barım'ın Oyuncuları Kimler? Hangi Oyuncular ID İletişim'e Bağlı?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
13.01.2025 - 13:17

TV100'den Fuat Uğur'un kaleme aldığı köşe yazısında isimsiz şekilde ortaya atılan iddialarla başlayan mesele kısa sürede inanılmaz büyümüştü. Hem magazin hem de televizyon dünyasını derinden etkileyen olay dizi ve film sektöründeki ‘tekelleşme' iddialarıyla daha da büyük ses getirmişti.

Geçtiğimiz günlerde yayılan bu haberle Ayşe Barım, ID İletişim ve Serenay Sarıkaya konunun ön plana oturmuştu. Ortalığın fena karışmasıyla birlikte pek çok isimden destek paylaşımı gelirken kimileri de eteğindeki taşları döktü. 

Şimdi de Ayşe Barım'a getirilen yurt dışı yasağı sonrası gözler ID İletişim'e bağlı oyunculara çevrildi. Peki Ayşe Barım'ın oyuncular kimler? İşte ID İletişim oyuncuları...

Öncelikle olayın tüm detaylarını öğrenmek isteyenleri, böyle alabiliriz...

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Günlerdir gündeme bomba gibi düşen olayın ardından merak edilen konulardan biri de "ID İletişim oyuncuları kimler?" oldu.

Günlerdir gündeme bomba gibi düşen olayın ardından merak edilen konulardan biri de "ID İletişim oyuncuları kimler?" oldu.

Hadi gelin, Ayşe Barım'ın oyuncularını tek tek görelim...

Ahmet Rıfat Şungar

Ahmet Rıfat Şungar

Ali Atay

Ali Atay

Alp Navruz

Alp Navruz

Aslı Enver

Aslı Enver
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Aslıhan Gürbüz

Aslıhan Gürbüz

Bensu Soral

Bensu Soral

Bergüzar Korel

Bergüzar Korel

Berkay Ateş

Berkay Ateş

Bige Önal

Bige Önal
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Birce Akalay

Birce Akalay

Birkan Sokullu

Birkan Sokullu

Bülent İnal

Bülent İnal

Caner Cindoruk

Caner Cindoruk

Ceyda Düvenci

Ceyda Düvenci
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Devrim Özkan

Devrim Özkan

Devrim Yakut

Devrim Yakut

Dolunay Soysert

Dolunay Soysert

Ece Sükan

Ece Sükan

Ekin Koç

Ekin Koç
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Erkan Can

Erkan Can

Esra Bilgiç

Esra Bilgiç

Ezgi Mola

Ezgi Mola

Fahriye Evcen

Fahriye Evcen

Fatih Akın

Fatih Akın
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Fatih Artman

Fatih Artman

Hakan Kurtaş

Hakan Kurtaş

Halit Ergenç

Halit Ergenç

Halit Özgür Sarı

Halit Özgür Sarı

Hande Erçel

Hande Erçel
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Hazal Kaya

Hazal Kaya

Hümeyra

Hümeyra

İbrahim Selim

İbrahim Selim

İpek Bilgin

İpek Bilgin

Lale Mansur

Lale Mansur
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Mehmet Günsür

Mehmet Günsür

Mehmet Kurtuluş

Mehmet Kurtuluş

Mert Yazıcıoğlu

Mert Yazıcıoğlu

Merve Dizdar

Merve Dizdar

Metin Akdülger

Metin Akdülger
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Miray Daner

Miray Daner

Nehir Erdoğan

Nehir Erdoğan

Nejat İşler

Nejat İşler

Nur Fettahoğlu

Nur Fettahoğlu

Okan Yalabık

Okan Yalabık
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Oktay Çubuk

Oktay Çubuk

Philip Arditti

Philip Arditti

Pınar Deniz

Pınar Deniz

Rıza Kocaoğlu

Rıza Kocaoğlu

Selma Ergeç

Selma Ergeç
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Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya

Serkan Altunorak

Serkan Altunorak

Sinem Kobal

Sinem Kobal

Su Burcu Yazgı Coşkun

Su Burcu Yazgı Coşkun

Şükran Ovalı

Şükran Ovalı
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Şükrü Özyıldız

Şükrü Özyıldız

Taro Emir Tekin

Taro Emir Tekin

Zafer Algöz

Zafer Algöz

Zerrin Tekindor

Zerrin Tekindor

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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