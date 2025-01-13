Tek Tek Açıklıyoruz: Ayşe Barım'ın Oyuncuları Kimler? Hangi Oyuncular ID İletişim'e Bağlı?
TV100'den Fuat Uğur'un kaleme aldığı köşe yazısında isimsiz şekilde ortaya atılan iddialarla başlayan mesele kısa sürede inanılmaz büyümüştü. Hem magazin hem de televizyon dünyasını derinden etkileyen olay dizi ve film sektöründeki ‘tekelleşme' iddialarıyla daha da büyük ses getirmişti.
Geçtiğimiz günlerde yayılan bu haberle Ayşe Barım, ID İletişim ve Serenay Sarıkaya konunun ön plana oturmuştu. Ortalığın fena karışmasıyla birlikte pek çok isimden destek paylaşımı gelirken kimileri de eteğindeki taşları döktü.
Şimdi de Ayşe Barım'a getirilen yurt dışı yasağı sonrası gözler ID İletişim'e bağlı oyunculara çevrildi. Peki Ayşe Barım'ın oyuncular kimler? İşte ID İletişim oyuncuları...
Günlerdir gündeme bomba gibi düşen olayın ardından merak edilen konulardan biri de "ID İletişim oyuncuları kimler?" oldu.
Ahmet Rıfat Şungar
Ali Atay
Alp Navruz
Aslı Enver
Aslıhan Gürbüz
Bensu Soral
Bergüzar Korel
Berkay Ateş
Bige Önal
Birce Akalay
Birkan Sokullu
Bülent İnal
Caner Cindoruk
Ceyda Düvenci
Devrim Özkan
Devrim Yakut
Dolunay Soysert
Ece Sükan
Ekin Koç
Erkan Can
Esra Bilgiç
Ezgi Mola
Fahriye Evcen
Fatih Akın
Fatih Artman
Hakan Kurtaş
Halit Ergenç
Halit Özgür Sarı
Hande Erçel
Hazal Kaya
Hümeyra
İbrahim Selim
İpek Bilgin
Lale Mansur
Mehmet Günsür
Mehmet Kurtuluş
Mert Yazıcıoğlu
Merve Dizdar
Metin Akdülger
Miray Daner
Nehir Erdoğan
Nejat İşler
Nur Fettahoğlu
Okan Yalabık
Oktay Çubuk
Philip Arditti
Pınar Deniz
Rıza Kocaoğlu
Selma Ergeç
Serenay Sarıkaya
Serkan Altunorak
Sinem Kobal
Su Burcu Yazgı Coşkun
Şükran Ovalı
Şükrü Özyıldız
Taro Emir Tekin
Zafer Algöz
Zerrin Tekindor
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