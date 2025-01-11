Bunu da Demezsin! Tuğba Ekinci'den Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Hakkında Sinir Hoplatan Yorum!
Bunu da Demezsin! Tuğba Ekinci'den Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Hakkında Sinir Hoplatan Yorum!
Günlerdir dizi sektöründeki 'tekelleşme' meselesi ve şoke eden iddialar sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. İşin ID İletişim, menajer Ayşe Barım ile Serenay Sarıkaya'ya dokunan ucuysa ortalığı daha fena karıştırdı.
Oldukça çirkin iddiaların kol gezdi olayda pek çok ünlü isim 'kadın dayanışması' vurgusu yaptı elbette. Destek paylaşımları devam ederken hemcinslerine sataşmaktan usanmayan Tuğba Ekinci'den hiç de hoş bulunmayan bir Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz yorumu geldi.
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Son günlerde TV100'den Fuat Uğur'un kaleme aldığı, üstü kapalı şekilde sektörde büyük çarpıklıklar ve haksızlıkların yaşandığını iddia eden köşe yazısı manşetlerden düşmüyor. 👇
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Özellikle de ID İletişim ve ortak kurucusu menajer Ayşe Barım ile Serenay Sarıkaya'ya değinen kısım ise bambaşka bir olay olmuş durumda.
Pek çok çirkin ithama maruz kalan Serenay Sarıkaya noktasında ise pek çok ünlü isim destek paylaşımında bulunup "kadın dayanışması" mesajı vermişti.
Olayın patlamasının ardından ilk kez görüntülenen güzel oyuncu da "O kadar tuhaf ve akılalmaz şeyler ki söylenecek hiçbir şey yok buna. Zaten ID İletişim olarak da ben kişisel olarak da mahkemeye taşıdık süreci. Mahkemede olduğu için de bir şey söylemek istemiyorum" diyerek net bir açıklama yapmıştı.
O anları da buradan izleyebilirsiniz...
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Ajansa bağlı olan ya da olmayan birçok oyuncudan yorum ve tepkiler gelirken konuda bir de skandalları saymakla bitmeyen Tuğba Ekinci eklendi.
Hemcinslerine olan düşmanca tavırlarıyla tanınan Ekinci, Sarıkaya üzerinden geçen bu çirkin iddiaları eski sevgilisi Cem Yılmaz'a bağladı.
Tuğba Ekinci'nin bu fotoğrafı paylaşıp altına da "Hop! Beş milyon dolardan Cem'e de burada hak düşüyor. Cem'e de paydan verin :) Cem’den ayrılmış olmasa kiminle görüşeceği Serenay'ın dikkat çekmezdi. Ayıp olmuş Cem'e hepsini indirmişler cebe ))" açıklamasını yazarak bir kez daha sinirleri hoplattı!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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