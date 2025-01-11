Bunu da Demezsin! Tuğba Ekinci'den Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Hakkında Sinir Hoplatan Yorum!

Günlerdir dizi sektöründeki 'tekelleşme' meselesi ve şoke eden iddialar sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. İşin ID İletişim, menajer Ayşe Barım ile Serenay Sarıkaya'ya dokunan ucuysa ortalığı daha fena karıştırdı.

Oldukça çirkin iddiaların kol gezdi olayda pek çok ünlü isim 'kadın dayanışması' vurgusu yaptı elbette. Destek paylaşımları devam ederken hemcinslerine sataşmaktan usanmayan Tuğba Ekinci'den hiç de hoş bulunmayan bir Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz yorumu geldi.