"Ahlak Dışı İddialar": Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım Hakkında İlk Açıklama ID İletişimden Geldi!
"Ahlak Dışı İddialar": Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım Hakkında İlk Açıklama ID İletişimden Geldi!
Magazin dünyasındaki pek çok ünlü ismin menajerliğini üstlenen Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya hakkında yenilir yutulur olmayan cinsten iddialar ortaya atılmıştı. Gündemdeki haberler yüzünden bu konu kısa sürede sosyal medyada ses getirmişti.
Konunun büyümesinin ardından ilk açıklama Barım'ın ortak kurucusu olduğu ID İletişim'den geldi!
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Magazin dünyasında yaklaşık üç gündür gündemi meşgul eden bir konu konuşuluyor! Olayın içinde ID İletişim ve buraya bağlı tüm oyuncuların adı manşetlerde geçiyor.
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Asıl kilit isimlerin arasında attığı her adımla dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya ve ID İletişim'in kurucu ortaklarından Ayşe Barım yer aldı.
Yenilir yutulur olmayan cinsten iddiaların gündemi fena karıştırıp sosyal medyanın ayağa kalkmasıyla beklenen açıklama geldi.
ID İletişim'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama "Şirketimiz 2002 yılından bu yana Türkiye'nin en sevilen ve takdir edilen oyuncularına menajerlik hizmeti vermekte olan, Türkiye'deki menajerlik mesleğini dünya standartlarında uygulayan, alanında öncü bir şirkettir." sözleriyle başladı.
"Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir."
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"Şirketimiz ve değerli bir oyuncumuzla ilişkilendirilen bir yazının aylar sonra yeniden gündemi planlı olarak meşgul ettiğini üzülerek görmekteyiz. Bu iftiralarda bulunan ve planlı olarak yayan kişiler hakkında yargı yoluna başvurduğumuzu sayın kamuoyunun bilgilerine sunarız."
Serenay Sarıkaya da herkesi şoke eden olaya dair yapılan resmi açıklamayı Instagram hesabından paylaştı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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