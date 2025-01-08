"Dangalaklar": Tuğba Özay Manavgat'ta Turistik Bölgedeki Çöp Yığınlarını Görünce Öfkeden Deliye Döndü!
"Dangalaklar": Tuğba Özay Manavgat'ta Turistik Bölgedeki Çöp Yığınlarını Görünce Öfkeden Deliye Döndü!
Eski manken Tuğba Özay yaptığı açıklamalarla sıkça gündemde kendine yer buluyor. Çok sert çıkışlara imza atan Özay bu sefer de Antalya'nın Manavgat ilçesinde karşılaştığı manzara karşısında deliye döndü. Çöp yığınlarını gösterdiği bir videoyla çıldıran eski manken 'Ben bu zihniyetle aynı havayı solumak istemiyorum.' diye tepki gösterdi.
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Eski manken ve şarkıcı Tuğba Özay'ı tanımayan yoktur. Kendisi gündeme dair yaptığı açıklamalarıyla magazin gündeminde bomba etkisi yaratıyor.
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Sosyal medya hesabından yaptığı çıkışlarla sıkça adından söz ettiren eski manken geçtiğimiz aylarda yaptığı "sperm bankası" itirafıyla çok konuşulmuştu.
Bir dönem sosyal mecralarda detoks yapıp bomba gibi geri dönen Tuğba Özay, uzun yıllardır İstanbul'daki evinin yanı sıra Manavgat'taki çiftliğinden paylaşımlarıyla da öne çıkıyor.
Tuğba Özay bu sefer de Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi'nde gördüğü manzara karşısında deliye döndü.
Turistik bölgenin içler acısı halini çektiği videoyla gösterip Instagram hesabından paylaşan Özay, "Size bir çöp manzarası daha! Böyle bir rezillik yok. Hepiniz vatan hainisiniz. Bu çöpleri buraya getirip yığan herkes vatan haindir." diyerek sert çıktı.
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"Böyle bir rezillik olabilir mi? Burası turistlik alan. Burada safari turlar yapılıyor. Zaten ormanlarımız yandı bitti. Şu rezilliğe bakın. Bunları küfürsüz anlatamıyorum."
"Bunu kimse görmüyor mu? Bu nasıl bir iğrençliktir. Siz burada nasıl yaşıyorsunuz? Bunları kimse görmüyor mu? Yazık günah ya. Yazıklar olsun. Sizin evinizde mi böyle? Vatana ihanetin başka bir açıklaması olamaz. Buradan yetkililere sesleniyorum."
"Evinde koltuğu getirip atmışlar. Siz gerçekten ruh hastasısınız ya. Ayakkabını, çöpünü atacak başka bir yer bulamadın mı dangalak. Bir denk gelse elimden kimse kurtaramaz bunları. Şu rezilliğe bakın. Buzdolabını, televizyonu atmışlar ya."
"Ya siz nasıl insanlarsınız? Yine beni delirttiniz, sonra Tuğba Özay 'manyak' oluyor, değil mi? Ben bu zihniyetle aynı havayı solumak istemiyorum. Yüce adalet bunu görüyorsa emin olun siz zararlı çıkacaksınız. Bu vatana ihanetten başka hiçbir şey değildir."
İşte o anlar...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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