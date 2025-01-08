Yeşilçam'ın 'Tecavüzcü Coşkun'uydu: Coşkun Göğen Kızından Sonra Eşinin Acısıyla Sarsıldı!
Yeşilçam'ın 'Tecavüzcü Coşkun'uydu: Coşkun Göğen Kızından Sonra Eşinin Acısıyla Sarsıldı!
Coşkun Göğen, 'Tecavüzcü Coşkun' karakteriyle Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasına girmişti. Unutulmaz oyuncu bu sefer maalesef acı bir haberle gündeme geldi.
2018 yılında kanser yüzünden kızını kaybeden Coşkun Göğen bu kez de eşinin acısıyla sarsıldı. Göğen, 21 gün önce Rusya'da hayatını kaybeden eşi Anjelika'nın cenazesini Türkiye'ye getiremediğini söyleyerek dert yandı.
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17 yaşında bulunduğu dans grubu sayesinde Yeşilçam dünyasıyla tanışan Coşkun Göğen hepimizin hafızasında 'Tecavüzcü Coşkun' karakteriyle yer etmişti.
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Yeşilçam'ın emektar ismi Coşkun Göğen yıllar önce olduğu gibi bugün de acı bir haberle gündeme geldi.
Uzay, Dünya, Güneş adında üç kızı olan ünlü oyuncu 2018 yılında 39 yaşındaki Dünya Göğen'i kaybetmişti. Kanserden kızını kaybetmiş ve Antalya'da son yolculuğuna uğurlamıştı.
Ünlü oyuncu bu sefer de tedavi için gittiği Rusya’da kansere yenik düşen eşi Anjelika Göğen 21 gün önce kaybetti. Eşinin cenazesini Türkiye’ye getiremediği için üzüntüsünü açıklayan Göğen, "Lanet hastalık öyle hızlı geldi ki deli gibi birbirini seven iki aşığı kopardı” diyerek duygularını dile getirdi.
"Ben de artık uzun yaşayamam. Beni hayata tutunduran eşimdi. Kızımdan sonra onunla nefes almıştım. Yıkık durumdayım. Kimsesiz hissediyorum. Eşimi kendi vatanıma bile getiremedim."
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"Öyle hızlı geldi ki lanet hastalık, deli gibi birbirini seven iki aşığı kopardı. Önce kızım sonra hayat arkadaşım. Kader bana herhalde 'senin de sıran geldi artık ey Coşkun' diyor" ifadeleriyle yürek sızlattı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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Başın sağolsun, Allah sabır versin. En yaķınlarını bu kadar kısa sürede kaybetmek çok zor, Allah ikisine de rahmet eylesin..😥😥
Allah sabırlar versin. Antalya 'da yolda birkaç kez görmüştüm kendisini. Çok iyi bir insan olduğu söylenir Coşkun Göğen''in.
Yeşilçam'ın kötü karakterleri hep kötü kader yaşıyor. Başın saolsun usta