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Yasa Dışı Bahis Nedeniyle Gözaltına Alınmıştı: Kerimcan Durmaz Adliyeye Sevk Edildi!

Yasa Dışı Bahis Nedeniyle Gözaltına Alınmıştı: Kerimcan Durmaz Adliyeye Sevk Edildi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
08.01.2025 - 09:28

Kerimcan Durmaz geçtiğimiz gün 'Yasa dışı bahse özendirdiği ve teşvik ettiği' iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Ünlü sosyal medya fenomeninin bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde DJ olarak sahnede yer aldığı öne sürülmüştü. Kerimcan Durmaz bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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Sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri olan Kerimcan Durmaz geçtiğimiz gün yasa dışı bahis reklamları yaptığı gerekçesiyle dün gözaltına alınmıştı.

Sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri olan Kerimcan Durmaz geçtiğimiz gün yasa dışı bahis reklamları yaptığı gerekçesiyle dün gözaltına alınmıştı.

Ünlü fenomenin bir bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde DJ olarak sahnede yer aldığı öne sürülmüştü.

Ünlü fenomenin bir bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde DJ olarak sahnede yer aldığı öne sürülmüştü.

Detaylar:

Sağlık kontrolü için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ek binasına getirilen ünlü fenomen kontrollerin ardından adliyeye sevk edildi.

Sağlık kontrolü için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ek binasına getirilen ünlü fenomen kontrollerin ardından adliyeye sevk edildi.

İşte Kerimcan Durmaz'ın adliyeye sevk edildiği anlar 👇👇

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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