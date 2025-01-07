Küfürlü Kavganın Ardından İlk Açıklama: Ferdi Tayfur'un Eski Eşi Necla Nazır'ın Sözleri Çok Konuşulacak!

Arabesk müziğinin dev ismi Ferdi Tayfur 2 Ocak günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefatının ardından yıllardır küslük yaşadığı aile üyeleriyle olan olayları da gün yüzüne çıktı.

Balkon camından taziye kabul eden eski eş Necla Nazır ve cenaze günü küfürlü kavgaya karışan Tuğçe Tayfur gündeme damga vurdu. Nazır, Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızıyla ilgili yeni açıklamalarda bulunurken bir yandan da ateş püskürüp yeğenleri hedef gösterdi!

Ferdi Tayfur'a hakkını helal eden Necla Nazır'ın canlı yayındaki sözleri de yine dikkatleri üzerine çekti.

Kaynak: Sabah