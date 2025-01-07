Küfürlü Kavganın Ardından İlk Açıklama: Ferdi Tayfur'un Eski Eşi Necla Nazır'ın Sözleri Çok Konuşulacak!
Küfürlü Kavganın Ardından İlk Açıklama: Ferdi Tayfur'un Eski Eşi Necla Nazır'ın Sözleri Çok Konuşulacak!
Arabesk müziğinin dev ismi Ferdi Tayfur 2 Ocak günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefatının ardından yıllardır küslük yaşadığı aile üyeleriyle olan olayları da gün yüzüne çıktı.
Balkon camından taziye kabul eden eski eş Necla Nazır ve cenaze günü küfürlü kavgaya karışan Tuğçe Tayfur gündeme damga vurdu. Nazır, Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızıyla ilgili yeni açıklamalarda bulunurken bir yandan da ateş püskürüp yeğenleri hedef gösterdi!
Ferdi Tayfur'a hakkını helal eden Necla Nazır'ın canlı yayındaki sözleri de yine dikkatleri üzerine çekti.
Kaynak: Sabah
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15 Aralık günü karaciğer ve böbrek yetmezliği tedavisi için hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur ne yazık ki 2 Ocak'ta hayatını kaybetti.
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79 yaşında vefat eden arabesk müziğin efsane ismi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Usta ismin binlerce seveninin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandığı anlarda Tayfur'un uzun süredir küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ile bir kişinin kavgası herkesi şoke etmişti.
Cenazeye son anda katılıp babasının tabutuna sarılan Tuğçe Tayfur gözyaşlarına boğulduğu anlarda bir kişiden "Senin yüzünden öldü", "O buraya gelmeyecek" gibi laflar yedi.
Buna karşılık küfür ederek karşılık veren Tayfur'u annesi Necla Nazır güçlükle sakinleştirmişti. Ancak çevreden de tepkiler yükselmişti.
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Ferdi Tayfur'un eski hayat arkadaşı Necla Nazır o olaydan sonra ilk kez Günaydın'dan Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulundu:
"Bilerek linç ettirmeye çalışıyorlar kızımı. Ama cenazede herkes gördü. Allah'ın huzurunda bizim vicdanımız rahat. Kızım babasının ölüm haberini aldıktan sonra sakinleştirici ile ayakta duruyor. Sürekli doktor kontrolünde. Buna rağmen son görevini yerine getirdi. Onların nasıl insanlar olduğunu biz biliyorduk, şimdi tüm Türkiye gördü."
İlk kez bir canlı yayına katılıp “Neler Oluyor Hayatta” programında da açıklamarda bulunan Nazır, Tayfur'un yeğenlerini suçlayıp “Şu anda Ferdi Bey’in sadece duaya ihtiyacı var. Ona saygım, sevgim, hürmetim çok büyük. Nurlar içinde yatsın. Bir nebze hakkım varsa üzerinde; anamın ak sütü gibi helal olsun. Çok üzgün ve dalgınım.” ifadelerini kullandı.
İşte o açıklamalar...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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