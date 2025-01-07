Gözaltına Alınıp Serbest Bırakılan Murat Övüç, Ferdi Tayfur'un 'Hatıran Yeter' Şarkısıyla Kulak Kanattı!
Gözaltına Alınıp Serbest Bırakılan Murat Övüç, Ferdi Tayfur'un 'Hatıran Yeter' Şarkısıyla Kulak Kanattı!
Kendine has hal ve hareketleriyle sıkça olay yaratan Murat Övüç sosyal medyanın en tartışmalı isimlerinden bir tanesi. Attığı her adımla gündem olmayı başaran fenomen geçtiğimiz günlerde başörtülü paylaşımı sebebiyle “Dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Serbest kaldıktan sonra sahnelere dönen Murat Övüç bu sefer de Ferdi Tayfur'u anmak için şarkısını söyleyip kulakları kanattı!
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İlk kez karşımıza çıktığı dönemlerde, ilişkiler hakkında enteresan yorumlar yaparak dikkat çekip adını duyurmayı başaran Murat Övüç şimdilerde en popüler sosyal medya fenomenlerinden oldu.
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Günden güne daha garip hallere bürünmesi, farklı konuşma tarzı, hoş bulunmayan söylemleri ve aykırı tavırları yüzünden sıkça "görgüsüz" damgası yemesi derken sıkça tartışma yaratmayı başardı.
Murat Övüç geçtiğimiz haftalarda da dünyaca ünlü lüks bir markaya ait ve "çok pahalı" olduğunu öne sürdüğü bir başörtüsü takarak video yayınlamış ve tepkilerin odağı olmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde “Dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla gözaltına alınan Övüç Vatan Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından serbest kalmıştı.
Adli kontrol talebiyle serbest bırakıldıktan sonra yeniden sahnelere dönen Murat Övüç bu sefer de İstanbul'da mekanda Ferdi Tayfur’un seslendirdiği ‘Hatıran Yeter’ şarkısını söyledi.
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Övüç'ün kulakları kanatan türden performansı tepkilerin de odağı haline geldi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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