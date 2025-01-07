Gözaltına Alınan Kerimcan Durmaz'ın Avukatından İlk Açıklama Geldi!

Ünlü sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis reklamları yaptığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Durmaz, İl Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayın ardından Kerimcan Durmaz’ın avukatı Müge Duman, konuyla ilgili basına açıklamalarda bulundu ve iddiaları kesin bir dille reddetti.
Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Kerimcan Durmaz’ın sahne aldığı mekanda arka planda yasa dışı bahis reklamları yer alıyordu. Bu durum, özellikle sosyal medyada büyük bir tartışma yaratırken, Kerimcan Durmaz’ın bu reklamlarla ilgisinin olup olmadığına dair soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz'a, hakkında yasa dışı bahis yaptığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, ardından gözaltına alınmıştı.
Avukat Müge Duman, yaptığı açıklamada, müvekkilinin yasa dışı bahis reklamlarıyla ilişkilendirilmesinin haksız olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Müvekkilimin yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alındığını öğrendim. Kendisi sosyal medyada yayılan bir video nedeniyle suçlanmaktadır. Ancak bu iddiaları kesinlikle kabul etmiyoruz. Müvekkilim, Malta’da düzenlenen bir konser için sözleşmeli olarak DJ performansı sergilemiştir.
Sahnenin arkasında yer alan reklamlar müvekkilimin kontrolünde değildir ve bu konuda hiçbir bilgisi yoktur. Ayrıca, müvekkilimin sosyal medya hesaplarında yasa dışı bahisle ilgili herhangi bir paylaşımı bulunmamaktadır.”
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