Gözaltına Alınan Kerimcan Durmaz'ın Avukatından İlk Açıklama Geldi!

Ünlü sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis reklamları yaptığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Durmaz, İl Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayın ardından Kerimcan Durmaz’ın avukatı Müge Duman, konuyla ilgili basına açıklamalarda bulundu ve iddiaları kesin bir dille reddetti.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Kerimcan Durmaz’ın sahne aldığı mekanda arka planda yasa dışı bahis reklamları yer alıyordu. Bu durum, özellikle sosyal medyada büyük bir tartışma yaratırken, Kerimcan Durmaz’ın bu reklamlarla ilgisinin olup olmadığına dair soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.