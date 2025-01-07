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İlişki Geçmişleri Bir Hayli Kabarık Olan Ünlü İsimlerimiz Goygoy Tayfanın Diline Fena Düştü!

İlişki Geçmişleri Bir Hayli Kabarık Olan Ünlü İsimlerimiz Goygoy Tayfanın Diline Fena Düştü!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
07.01.2025 - 14:54

Çapkınlıklarıyla nam salmış, bir döneme yaşadıkları ilişkiler ile damga vurmuş ve geçmiş ilişki defterli bir hayli kabarık olan ünlü isimlerimiz denince aklınıza mutlaka birkaç isim geliyordur. @raskolibov isimli X kullanıcısı da 'bu ünlü isimler kim olabilir?' diyerek bir liste oluşturmuş olacak ki kendi listesinde Mehmet Ali Erbil, Teoman, Nejat İşler ve Cem Yılmaz'ı bir araya getirdi. Hal böyle olunca X goygoy severleri bu tweetin altında buluştu ve ortaya birbirinden komik paylaşımlar çıktı. 

Haydi gelin bakalım, X kullanıcılarına göre kimin aşk defteri epey kabarıkmış!

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Magazin deyince ilk akla gelen konu başlıklarından biri de ünlü isimlerimizin yaşadıkları aşk ve ilişkiler oluyor biliyorsunuz.

Magazin deyince ilk akla gelen konu başlıklarından biri de ünlü isimlerimizin yaşadıkları aşk ve ilişkiler oluyor biliyorsunuz.

Skandallar, toksik ilişkiler ve bir küsüp bir barışan çiftlerle dolu magazin dünyasında bazı isimler var ki bir dönemler yaptıkları çapkınlıklar hiç unutulmuyor!

Skandallar, toksik ilişkiler ve bir küsüp bir barışan çiftlerle dolu magazin dünyasında bazı isimler var ki bir dönemler yaptıkları çapkınlıklar hiç unutulmuyor!

Her şey @raskolibov isimli bir X kullanıcısının Mehmet Ali Erbil, Teoman, Nejat İşler ve Cem Yılmaz'ın çapkınlıklarını karşılaştırdığı bir tweet atmasıyla başladı. Sonrasında tweet, adeta yorum yağmuruna tutuldu.👇

Her şey @raskolibov isimli bir X kullanıcısının Mehmet Ali Erbil, Teoman, Nejat İşler ve Cem Yılmaz'ın çapkınlıklarını karşılaştırdığı bir tweet atmasıyla başladı. Sonrasında tweet, adeta yorum yağmuruna tutuldu.👇
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Çapkınlık yarışına gelen birbirinden komik yorumlar ise bu şekildeydi👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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