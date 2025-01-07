İlişki Geçmişleri Bir Hayli Kabarık Olan Ünlü İsimlerimiz Goygoy Tayfanın Diline Fena Düştü!

Çapkınlıklarıyla nam salmış, bir döneme yaşadıkları ilişkiler ile damga vurmuş ve geçmiş ilişki defterli bir hayli kabarık olan ünlü isimlerimiz denince aklınıza mutlaka birkaç isim geliyordur. @raskolibov isimli X kullanıcısı da 'bu ünlü isimler kim olabilir?' diyerek bir liste oluşturmuş olacak ki kendi listesinde Mehmet Ali Erbil, Teoman, Nejat İşler ve Cem Yılmaz'ı bir araya getirdi. Hal böyle olunca X goygoy severleri bu tweetin altında buluştu ve ortaya birbirinden komik paylaşımlar çıktı.

Haydi gelin bakalım, X kullanıcılarına göre kimin aşk defteri epey kabarıkmış!