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'İnstoş Tembeliyim' Diyen Aslıhan Gürbüz'den Duygulandıran 2024'e Veda Paylaşımı

'İnstoş Tembeliyim' Diyen Aslıhan Gürbüz'den Duygulandıran 2024'e Veda Paylaşımı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
07.01.2025 - 10:31

Birçok yerli dizi ve film yapımında yer alan oyuncu Aslıhan Gürbüz, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerimiz arasında değil biliyorsunuz. Duru güzelliğinden bizleri zaman zaman mahrum bırakan Gürbüz, 2024'e veda ettiği paylaşımıyla bir senenin acısını tek bir reels'ta çıkarttı. Anılarını bir gönderide toplamayı zar zor başaran Aslıhan Gürbüz, 2025'e daha çok paylaşım sözü vermeyi de es geçmedi.

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Aslıhan Gürbüz'ü 'Yahşi Cazibe'nin Cazibe'si ve 'Ufak Tefek Cinayetler'in Merve Aksak'ı olarak tanıyoruz.

Aslıhan Gürbüz'ü 'Yahşi Cazibe'nin Cazibe'si ve 'Ufak Tefek Cinayetler'in Merve Aksak'ı olarak tanıyoruz.

Hatta Merve Aksak rolünü kendisine öyle güzel yakıştırmıştı ki başarılı oyuncunun, dizi bitmesine rağmen, 'Merve' kimliğini elinden bırakmasına sevenleri müsaade etmemişti.

Hatta Merve Aksak rolünü kendisine öyle güzel yakıştırmıştı ki başarılı oyuncunun, dizi bitmesine rağmen, 'Merve' kimliğini elinden bırakmasına sevenleri müsaade etmemişti.

Halbuki Aslıhan Gürbüz defalarca o karakteri sevmediğini dile getirmişti ama nafile!

Geçmiş başarılarının yanı sıra geride bıraktığımız 2024 senesinde de yer aldığı projelerle büyük alkış topladı. Gürbüz, 'Kuvvetli Bir Alkış' ve 'Mukadderat' ile adından başarıyla söz ettirirken bir de 'Müfettiş' isimli bir tiyatro oyununda yer alarak sinemadan tiyatroya geniş bir yelpazeyi kucakladı.

Geçmiş başarılarının yanı sıra geride bıraktığımız 2024 senesinde de yer aldığı projelerle büyük alkış topladı. Gürbüz, 'Kuvvetli Bir Alkış' ve 'Mukadderat' ile adından başarıyla söz ettirirken bir de 'Müfettiş' isimli bir tiyatro oyununda yer alarak sinemadan tiyatroya geniş bir yelpazeyi kucakladı.

Hal böyle olunca güzel oyuncu geçtiğimiz sene içerisinde birçok anı biriktirdi, sevdikleriyle kıymetli anları paylaştı. Gülücükler olduğu kadar gözyaşlarının da olduğu bir reels'ta o anları birleştiren Aslıhan Gürbüz, ''Bir reelse sığacak gibi değildi 2024… En az 3 paylaşımlık malzemem var, ama ben instoş tembeliyim🐒'' notunu düştü.

Hal böyle olunca güzel oyuncu geçtiğimiz sene içerisinde birçok anı biriktirdi, sevdikleriyle kıymetli anları paylaştı. Gülücükler olduğu kadar gözyaşlarının da olduğu bir reels'ta o anları birleştiren Aslıhan Gürbüz, ''Bir reelse sığacak gibi değildi 2024… En az 3 paylaşımlık malzemem var, ama ben instoş tembeliyim🐒'' notunu düştü.

Aslıhan Gürbüz'ün düştüğü notun tamamı bu şekildeydi:

 ''Bir reelse sığacak gibi değildi 2024…

En az 3 paylaşımlık malzemem var, ama ben instoş tembeliyim🐒

2025 e geçen seneden 3 paylaşım sözümle giriyor;

Bir şekilde gidenlerin ardından layığıyla yaslarımızı yaşayıp her şekilde devam edebildiğimiz yeni bir yıl, o yaslarda da sarılabilecek CAN lar diliyorum hepimize hepinize…

(Sözüm söz 2024 ün diğer şahaneleri gelicek😅)

Aslıhan Gürbüz'ün duygulandıran paylaşımı👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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