'İnstoş Tembeliyim' Diyen Aslıhan Gürbüz'den Duygulandıran 2024'e Veda Paylaşımı

Aslıhan Gürbüz'ün düştüğü notun tamamı bu şekildeydi:

''Bir reelse sığacak gibi değildi 2024…

En az 3 paylaşımlık malzemem var, ama ben instoş tembeliyim🐒

2025 e geçen seneden 3 paylaşım sözümle giriyor;

Bir şekilde gidenlerin ardından layığıyla yaslarımızı yaşayıp her şekilde devam edebildiğimiz yeni bir yıl, o yaslarda da sarılabilecek CAN lar diliyorum hepimize hepinize…

(Sözüm söz 2024 ün diğer şahaneleri gelicek😅)