'İnstoş Tembeliyim' Diyen Aslıhan Gürbüz'den Duygulandıran 2024'e Veda Paylaşımı
'İnstoş Tembeliyim' Diyen Aslıhan Gürbüz'den Duygulandıran 2024'e Veda Paylaşımı
Birçok yerli dizi ve film yapımında yer alan oyuncu Aslıhan Gürbüz, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerimiz arasında değil biliyorsunuz. Duru güzelliğinden bizleri zaman zaman mahrum bırakan Gürbüz, 2024'e veda ettiği paylaşımıyla bir senenin acısını tek bir reels'ta çıkarttı. Anılarını bir gönderide toplamayı zar zor başaran Aslıhan Gürbüz, 2025'e daha çok paylaşım sözü vermeyi de es geçmedi.
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Aslıhan Gürbüz'ü 'Yahşi Cazibe'nin Cazibe'si ve 'Ufak Tefek Cinayetler'in Merve Aksak'ı olarak tanıyoruz.
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Hatta Merve Aksak rolünü kendisine öyle güzel yakıştırmıştı ki başarılı oyuncunun, dizi bitmesine rağmen, 'Merve' kimliğini elinden bırakmasına sevenleri müsaade etmemişti.
Geçmiş başarılarının yanı sıra geride bıraktığımız 2024 senesinde de yer aldığı projelerle büyük alkış topladı. Gürbüz, 'Kuvvetli Bir Alkış' ve 'Mukadderat' ile adından başarıyla söz ettirirken bir de 'Müfettiş' isimli bir tiyatro oyununda yer alarak sinemadan tiyatroya geniş bir yelpazeyi kucakladı.
Hal böyle olunca güzel oyuncu geçtiğimiz sene içerisinde birçok anı biriktirdi, sevdikleriyle kıymetli anları paylaştı. Gülücükler olduğu kadar gözyaşlarının da olduğu bir reels'ta o anları birleştiren Aslıhan Gürbüz, ''Bir reelse sığacak gibi değildi 2024… En az 3 paylaşımlık malzemem var, ama ben instoş tembeliyim🐒'' notunu düştü.
Aslıhan Gürbüz'ün duygulandıran paylaşımı👇
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