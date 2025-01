Kylie Jenner ve Sevgilisi Timothée Chalamet'nin Altın Küre Ödülleri'nde Birlikte Eğlendiği Anlar Paylaşıldı

2019 yılında Forbes'un 'En Genç Milyarderleri' listesine giren ve güzellik markasını kurmasıyla adından sıkça söz ettiren dünyaca ünlü isim Kylie Jenner ve son yılların başarılı erkek oyuncularından, 'Call me by Your Name' filmiyle büyük bir çıkış elde eden Timothée Chalamet 2023 senesinden bu yana aşk yaşıyordu. İkili bu sene 82. gerçekleşen Altın Küre Ödülleri'ne birlikte katıldı. Çiftin aşk dolu halleri dikkat çekti.

