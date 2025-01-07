Kylie Jenner ve Sevgilisi Timothée Chalamet'nin Altın Küre Ödülleri'nde Birlikte Eğlendiği Anlar Paylaşıldı
Kylie Jenner ve Sevgilisi Timothée Chalamet'nin Altın Küre Ödülleri'nde Birlikte Eğlendiği Anlar Paylaşıldı
2019 yılında Forbes'un 'En Genç Milyarderleri' listesine giren ve güzellik markasını kurmasıyla adından sıkça söz ettiren dünyaca ünlü isim Kylie Jenner ve son yılların başarılı erkek oyuncularından, 'Call me by Your Name' filmiyle büyük bir çıkış elde eden Timothée Chalamet 2023 senesinden bu yana aşk yaşıyordu. İkili bu sene 82. gerçekleşen Altın Küre Ödülleri'ne birlikte katıldı. Çiftin aşk dolu halleri dikkat çekti.
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Şimdilerde bir iş insanı ve anne olarak hayatıyla sıkça gündeme gelen Kylie Jenner ve 'Call Me by Your Name' , 'Dune' gibi filmlerdeki başarılı oyunculuğuyla tanınan Timothee Chalamet ilk kez 2023 yılının ocak ayında birlikte görüntülenmişti.
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Bir defileyi izlerken samimi halleri görüntülenen ikilinin ilişkisi 2023'ün nisan ayında resmen başlamıştı. Jenner'ın birçok takipçisi Travis Scott ile olan toksik ilişkisinin ardından Chalamet'nin Kylie'ye epey iyi geldiğini düşünmeye başlamıştı.
Çünkü ne zaman Kylie ve Timothiee birlikte görüntü verseler, ikilinin gözlerinden adeta ışıklar saçılıyordu. Jenner ve Chalamet çifti geçtiğimiz yıl 81.'si gerçekleşen Altın Küre'ye birlikte katılmıştı.👇
Bu seneki Altın Küre'ye de el ele katılan çift, neşeli halleriyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Jenner, 1999 yılına ait parıltılı bir tasarımla göz kamaştırırken; Chalamet'ın bıyıklı stili de oldukça beğenildi.
Kylie Jenner'ın biricik sevgilisi Timothee Chalamet'nin fotoğrafını çektiği anlar geceye böyle damgasını vurdu👇
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Dünyaca ünlü çiftin 'aşk sarhoşu' hallerini merak edenleri şöyle alalım👇
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