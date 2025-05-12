62 Yaşındaki Adamı 4.5 Milyon Dolandırdığı İddia Edilen Fenomen ‘Mekselina’ Müge Anlı’yı Çılgına Çevirdi!

Yayına bağlanan genç 'Bu arkadaşımız lise birinci sınıfta okulu bırakıp gitti, okul kayıtlarına bakabilirsiniz” dedi. Müge Anlı da bu sözlerin ardından “Öyle mi doktor hanım?” diye sordu, “Öyle bir şey yok” diyerek öfkelenen fenomen iddiaları yalanladı.

“Sen doktorsan ben de ABD başkanıyım” diyen Anlı, 'Diplomanı al gel, Muteber Hanım ve Metin Bey nasıl tanışmış onu anlat' ifadelerini kullandı. 'Muteber Hanım öldükten sonra Mekselina bu borcun peşine düşmüş' diyen Şevki Hoca'nın sözleri sonrası iddiaların odağındaki fenomen telefonu kapatarak yayını terk etti.