62 Yaşındaki Adamı 4.5 Milyon Dolandırdığı İddia Edilen Fenomen ‘Mekselina’ Müge Anlı’yı Çılgına Çevirdi!
62 yaşındaki Metin Bey yaklaşık 4.5 milyon TL dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurdu. İddiaların odağındaki isim ise fenomen Mekselina İlkbahar oldu. Canlı yayına bağlanan fenomenin mantığa uymayan sözleri Anlı'yı fena kızdırırken bir de 'sözde doktorluk' konusu ortaya çıktı. Kullanıcılar da yaşananlar karşısında tepkilerini gizleyemedi.
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine oldukça dikkat çeken bir konu işlenmeye başladı.
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Konu işlenirken Mekselina canlı yayına bağlanarak Metin Bey'in anneannesine borcu olduğunu öne sürdü.
Öte yandan Fenerbahçe Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi'nin olmadığı detayı da yayın anında paylaşıldı.
Mekselina dolandırıcılık iddialarını yalanlarken Adana’da okuduğu liseden bir arkadaşı telefonla canlı yayına bağlandı.
Müge Anlı, canlı yayında dolandırıcılık iddiasının işlenmeye başladığı anlardan itibaren Mekselina’nın takipçi sayısınına artmasına tepkisiz kalamadı.
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Yaşananlar karşısında tepkilerini gizleyemeyen sosyal medya kullanıcıları soluğu Mekselina'nın profilinde aldı...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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