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62 Yaşındaki Adamı 4.5 Milyon Dolandırdığı İddia Edilen Fenomen ‘Mekselina’ Müge Anlı’yı Çılgına Çevirdi!

62 Yaşındaki Adamı 4.5 Milyon Dolandırdığı İddia Edilen Fenomen ‘Mekselina’ Müge Anlı’yı Çılgına Çevirdi!

Atv Müge Anlı
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
12.05.2025 - 13:38

62 yaşındaki Metin Bey yaklaşık 4.5 milyon TL dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurdu. İddiaların odağındaki isim ise fenomen Mekselina İlkbahar oldu. Canlı yayına bağlanan fenomenin mantığa uymayan sözleri Anlı'yı fena kızdırırken bir de 'sözde doktorluk' konusu ortaya çıktı. Kullanıcılar da yaşananlar karşısında tepkilerini gizleyemedi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine oldukça dikkat çeken bir konu işlenmeye başladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine oldukça dikkat çeken bir konu işlenmeye başladı.

3 çocuğu olan 62 yaşındaki Metin Bey ve ailesi 4,5 milyon TL'den fazla dolandırıldıkları iddiasıyla Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Konunun detaylıca işlenmeye başladığı anlarda iddiaların odağındaki kişinin 'Mekselina İlkbahar' adlı sosyal fenomeni olduğu anlaşıldı. 

Metin Bey, devre mülk almak isterken Mekselina ile tanıştığını anlatırken birçok bankadan kendi adına kredi çekildiğini de ifade etti.

Konu işlenirken Mekselina canlı yayına bağlanarak Metin Bey'in anneannesine borcu olduğunu öne sürdü.

Konu işlenirken Mekselina canlı yayına bağlanarak Metin Bey'in anneannesine borcu olduğunu öne sürdü.

'Zamanında anneannemle samimiydi, Metin abi bir ev alacakmış. Anneannem bana altın ve dolar verdi, ben Metin amcaya götürdüm.' diyen Mekselina hakkında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. 

Fenomenin Instagram profilinde 'part time doktor 🩺part time sanatçı 🎤part time motorcu 🏍️' ifadelerinin yanında bir de Fenerbahçe Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi okuduğu yazıyor olması gözden kaçmadı. 

Müge Anlı okul mevzusunu atlamadı ve bu konuyla ilgili detaylı sorular sormaya başladı. İnatla okulu dondurduğunu söyleyen Mekselina 'Psikoloji doktoru olacaktım' diyerek herkesi şaşırttı. 

'Edebiyattan tıpa yatay geçiş yaptım' diyen fenomenin sözleri karşısında sinirlenmeye başlayan Anlı, öyle bir şey olamaz ancak bir tıp fakültesinden başka bir tıp fakültesine geçiş yapılabileceğinin altını çizdi. Bunun üzerine söze giren Mekselina 'Beni konuşturmuyorsunuz, ben tıptan bir yere girmedim. Yatay geçiş yaptım, tamam konumuza dönelim mi?' diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan Fenerbahçe Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi'nin olmadığı detayı da yayın anında paylaşıldı.

Öte yandan Fenerbahçe Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi'nin olmadığı detayı da yayın anında paylaşıldı.

FBÜ'de bulunan Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin bölümleri ise şu şekilde;

  • Beslenme ve Diyetetik

  • Dil ve Konuşma Terapisi

  • Ebelik

  • Ergoterapi

  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - Türkçe / İngilizce

  • Hemşirelik - Türkçe / İngilizce

Bu esnada söz alan Mehmet Bey ise Mekselina'nın kendisine 'Doktorum' diyerek kartını gösterdiğini söyledi. Parayı aldıktan sonra ‘nöbetçiyim arama’ diyerek telefonlarını açmadığının da altını çizdi.

Mekselina dolandırıcılık iddialarını yalanlarken Adana’da okuduğu liseden bir arkadaşı telefonla canlı yayına bağlandı.

Mekselina dolandırıcılık iddialarını yalanlarken Adana’da okuduğu liseden bir arkadaşı telefonla canlı yayına bağlandı.

Yayına bağlanan genç 'Bu arkadaşımız lise birinci sınıfta okulu bırakıp gitti, okul kayıtlarına bakabilirsiniz” dedi. Müge Anlı da bu sözlerin ardından “Öyle mi doktor hanım?” diye sordu, “Öyle bir şey yok” diyerek öfkelenen fenomen iddiaları yalanladı.

“Sen doktorsan ben de ABD başkanıyım” diyen Anlı, 'Diplomanı al gel, Muteber Hanım ve Metin Bey nasıl tanışmış onu anlat' ifadelerini kullandı. 'Muteber Hanım öldükten sonra Mekselina bu borcun peşine düşmüş' diyen Şevki Hoca'nın sözleri sonrası iddiaların odağındaki fenomen telefonu kapatarak yayını terk etti.

Müge Anlı, canlı yayında dolandırıcılık iddiasının işlenmeye başladığı anlardan itibaren Mekselina’nın takipçi sayısınına artmasına tepkisiz kalamadı.

Müge Anlı, canlı yayında dolandırıcılık iddiasının işlenmeye başladığı anlardan itibaren Mekselina’nın takipçi sayısınına artmasına tepkisiz kalamadı.

Anlı “Takipçi sayısı 4 bin artmış. Reklam iyisi kötüsü olur. Tam tersi ben kandırıldığınız için 4 bin eksilmesini beklerdim, takipçi kazanmasını değil. Lütfen kandırılmayın. Yazık! Keşke tıp fakültesinde okusa da, biz de bu kadar havalı bir doktora gidip tedavi olsak. Ama yalan sıkıntılı bir durum. Gerçekten eğitim alan gençlerimize de haksızlık olmuyor mu diye düşünsek! ” diyerek tepki gösterdi.

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O anların bir kısmını da buradan izleyebilirsiniz:

Yaşananlar karşısında tepkilerini gizleyemeyen sosyal medya kullanıcıları soluğu Mekselina'nın profilinde aldı...

Yaşananlar karşısında tepkilerini gizleyemeyen sosyal medya kullanıcıları soluğu Mekselina'nın profilinde aldı...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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