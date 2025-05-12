Kim Milyoner Olmak İster'de 500 Bin TL'lik Soruyu Açtıran Yarışmacıya Sorulan Tarım Sorusu Dikkat Çekti!
ATV'nin soluksuz izlenen yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster? gündemin öne çıkan yapımları arasında yer aldı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği bilgi yarışmasında dikkatleri üzerine çeken bir yarışmacı vardı. Albino olan Yasin Erdoğan 500 bin TL'lik soruyu açtırmayı başardı.
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2 Ağustos 2011 tarihinden bu yana ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
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Pazar akşamları yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının son bölümüne damga vuran isimlerden biri de Yasin Erdoğan oldu.
300 bin TL değerindeki 10. soruda "Hangisi vardır?" sorusu soruldu. "Oscar kazanmış Oscar adlı biri" şıkkını seçip doğru yanıt verdi.
Erdoğan "Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir?" sorusuyla karşı karşıya kaldı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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