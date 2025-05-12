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Kim Milyoner Olmak İster'de 500 Bin TL'lik Soruyu Açtıran Yarışmacıya Sorulan Tarım Sorusu Dikkat Çekti!

Kim Milyoner Olmak İster'de 500 Bin TL'lik Soruyu Açtıran Yarışmacıya Sorulan Tarım Sorusu Dikkat Çekti!

Atv Kim Milyoner Olmak İster
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
12.05.2025 - 12:48

ATV'nin soluksuz izlenen yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster? gündemin öne çıkan yapımları arasında yer aldı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği bilgi yarışmasında dikkatleri üzerine çeken bir yarışmacı vardı. Albino olan Yasin Erdoğan 500 bin TL'lik soruyu açtırmayı başardı. 

Buyurun detaylara..

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2 Ağustos 2011 tarihinden bu yana ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

2 Ağustos 2011 tarihinden bu yana ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Yarışmada sorulan 12 soruya doğru cevap verebilenin 1 milyon lira kazandığı bilgi yarışmasının sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'ndan sonra Oktay Kaynarca üstleniyor.

Pazar akşamları yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının son bölümüne damga vuran isimlerden biri de Yasin Erdoğan oldu.

Pazar akşamları yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının son bölümüne damga vuran isimlerden biri de Yasin Erdoğan oldu.

18 yaşında olan Erdoğan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi. Yarışmadan kazanacağı ödülle eğitim hayatına yatırım yapmak isteyen sempatik yarışmacı izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. 

Albino olan Yasin 'Bana uzaylı muamelesi yapıyorlardı. Okulda hakkımı hep savundum. Bu hastalık, pigment eksikliğinden kaynaklanıyor. Çocukken zorluk çektim ama şu an memnunum. Bardağın dolu tarafına bakmaya çalışıyorum.' ifadeleriyle de dikkat çekti.

300 bin TL değerindeki 10. soruda "Hangisi vardır?" sorusu soruldu. "Oscar kazanmış Oscar adlı biri" şıkkını seçip doğru yanıt verdi.

300 bin TL değerindeki 10. soruda "Hangisi vardır?" sorusu soruldu. "Oscar kazanmış Oscar adlı biri" şıkkını seçip doğru yanıt verdi.

300 bin TL'yi de garantiye alan Yasin Erdoğan 500 bin TL değerindeki 11. soruyu açtırmaya hak kazandı.

Erdoğan "Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir?" sorusuyla karşı karşıya kaldı.

Erdoğan "Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir?" sorusuyla karşı karşıya kaldı.

500 bin TL'lik değere sahip soruya cevap vermeyen Erdoğan 300 bin TL’lik ödülle yarışmadan ayrıldı.

Devam etse 'İncir' cevabını vereceğini söyleyen yarışmacının cevabı yanlış çıktı. Sorunun doğru cevabı ise 'Çay'!

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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