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Teşkilat Dizisinde KADES Uygulamasının Önemine Vurgu Yapıldığı Sahne Gündem Oldu!

Teşkilat Dizisinde KADES Uygulamasının Önemine Vurgu Yapıldığı Sahne Gündem Oldu!

TRT Teşkilat
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
12.05.2025 - 11:17

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat'ın kadrosundan Aybüke Pusat'ın çıkarılması sonrası dizi gündemden düşmüyor. Dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Teşkilat'ın aksiyon dolu bir sahnesinde dikkat çeken anlar yaşandı. Tolga Sarıtaş'ın canlandırdığı 'Altay'ın bir eve baskın yaptığı sahnede şiddet görmüş bir kadın olduğu görüldü. Dizide KADES uygulamasının önemine dikkat çekildi.

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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi pazar günleri ekranlara gelmeye devam ediyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi pazar günleri ekranlara gelmeye devam ediyor.

Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı yüzünden kadrosundan çıkarıldığı dizi gündemden düşmüyor. Pazar günlerinde reyting birincisi olan dizinin son bölümünde yine aksiyon dolu anlar yaşandı.

Tolga Sarıtaş'ın hayat verdiği 'Altay' bir operasyon için mahallede araştırma yaparken bir eve baskın yaptı. Baskın yaptığı evde şiddet görmüş bir kadın ve küçük kızını korkmuş halde buldu.

Tolga Sarıtaş'ın hayat verdiği 'Altay' bir operasyon için mahallede araştırma yaparken bir eve baskın yaptı. Baskın yaptığı evde şiddet görmüş bir kadın ve küçük kızını korkmuş halde buldu.

Şiddet uygulayan adam da saklandığı dolabın içinden çıkarılıp götürüldü. Ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan kadına şiddet konusuna parmak basıldığı sahne bölümün en dikkat çeken anlarından bir tanesi oldu.

Altay şiddet gören kadınla korkmaması gerektiğini söylerken KADES uygulamasının önemini de anlattı.

Altay şiddet gören kadınla korkmaması gerektiğini söylerken KADES uygulamasının önemini de anlattı.

KADES (Kadın Destek Uygulaması) hakkında bilgilendirme yapılan sahne kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

O anları da buradan izleyebilirsiniz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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