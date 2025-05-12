Teşkilat Dizisinde KADES Uygulamasının Önemine Vurgu Yapıldığı Sahne Gündem Oldu!
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat'ın kadrosundan Aybüke Pusat'ın çıkarılması sonrası dizi gündemden düşmüyor. Dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Teşkilat'ın aksiyon dolu bir sahnesinde dikkat çeken anlar yaşandı. Tolga Sarıtaş'ın canlandırdığı 'Altay'ın bir eve baskın yaptığı sahnede şiddet görmüş bir kadın olduğu görüldü. Dizide KADES uygulamasının önemine dikkat çekildi.
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi pazar günleri ekranlara gelmeye devam ediyor.
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Tolga Sarıtaş'ın hayat verdiği 'Altay' bir operasyon için mahallede araştırma yaparken bir eve baskın yaptı. Baskın yaptığı evde şiddet görmüş bir kadın ve küçük kızını korkmuş halde buldu.
Altay şiddet gören kadınla korkmaması gerektiğini söylerken KADES uygulamasının önemini de anlattı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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