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Miray Daner'in Ardından Yaprak Dökümü: Hudutsuz Sevda'nın İkonik İsmi Kadrodan Ayrılıyor!

Miray Daner'in Ardından Yaprak Dökümü: Hudutsuz Sevda'nın İkonik İsmi Kadrodan Ayrılıyor!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
11.05.2025 - 16:45

İki sezondur NOW'da yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinin yeni sezonda da ekranlarda olacağı netlik kazandı. Oyuncu kadrosundaki değişimlerle sıkça gündem olan diziden başrol Miray Daner'in ayrılması tepkilerin odağı oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Daner'in ardından yeni bir veda haberi daha geldi. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda'nın 2. sezon finalinde adeta yaprak dökümü yaşanacak!

NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda'nın 2. sezon finalinde adeta yaprak dökümü yaşanacak!

Perşembe akşamları iddialı dizilerinden biri olan Hudutsuz Sevda'da 'Zeynep Leto'yu canlandıran Miray Daner'in ayrılacak olması eleştirilerin hedefi haline geldi. Miray Daner'in Didem tarafından bıçaklanıp ölerek diziye veda edeceği ihtimali ise izleyicileri iyice öfkelendirdi. 

Daner'in partneri 'Halil İbrahim’e hayat veren Deniz Can Aktaş'ın üzerine kurulu bir senaryo yazılacağı ihtimalinin arttığı dizide yeni bir gelişme daha yaşandı. Bu sefer de 'Didem'i canlandıran Elçin Zehra İrem'in Daner'le birlikte diziye veda edeceği öğrenildi.

Detaylar:

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hudutsuz Sevda'dan başarılı bir isim daha ayrılacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hudutsuz Sevda'dan başarılı bir isim daha ayrılacak.

Dizide türlü entrikalarıyla tüm gözleri üzerine çeken 'Damla’ karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu'nun da Hudutsuz Sevda kadrosuna veda ettiği ortaya çıktı! Diziden ayrılan güzel oyuncunun da bundan sonra yeni projeleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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