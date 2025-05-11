Miray Daner'in Ardından Yaprak Dökümü: Hudutsuz Sevda'nın İkonik İsmi Kadrodan Ayrılıyor!
İki sezondur NOW'da yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinin yeni sezonda da ekranlarda olacağı netlik kazandı. Oyuncu kadrosundaki değişimlerle sıkça gündem olan diziden başrol Miray Daner'in ayrılması tepkilerin odağı oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Daner'in ardından yeni bir veda haberi daha geldi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda'nın 2. sezon finalinde adeta yaprak dökümü yaşanacak!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hudutsuz Sevda'dan başarılı bir isim daha ayrılacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın