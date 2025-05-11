Miray Daner'in Ardından Yaprak Dökümü: Hudutsuz Sevda'nın İkonik İsmi Kadrodan Ayrılıyor!

Perşembe akşamları iddialı dizilerinden biri olan Hudutsuz Sevda'da 'Zeynep Leto'yu canlandıran Miray Daner'in ayrılacak olması eleştirilerin hedefi haline geldi. Miray Daner'in Didem tarafından bıçaklanıp ölerek diziye veda edeceği ihtimali ise izleyicileri iyice öfkelendirdi.

Daner'in partneri 'Halil İbrahim’e hayat veren Deniz Can Aktaş'ın üzerine kurulu bir senaryo yazılacağı ihtimalinin arttığı dizide yeni bir gelişme daha yaşandı. Bu sefer de 'Didem'i canlandıran Elçin Zehra İrem'in Daner'le birlikte diziye veda edeceği öğrenildi.