Yiğit Poyraz'ın Suçlamaları Ortalığı Daha da Karıştırdı: Survivor'da Batuhan'ın Kardeşi Fena Öfkelendi!
Survivor All Star 2025'te Almeda'nın ekipteki 4 kişiye şiddet uygulaması sonrası diskalifiyesi edilmesi gündeme damgasını vurdu. Ailelerin de işin işine girdiği olaylarda Yiğit Poyraz'ın elenmesi de şaşkına çevirmişti. Elenmenin ardından Poyraz okları Batuhan'a yöneltmişti. Adada protesto edilen Batuhan'ın kız kardeşi ise yaşananlar karşısında ağır tepki gösterdi.
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Volkan'ın bir kumpası sonucu adaya veda ettiğini söyleyen Yiğit Poyraz'ın ifşa gibi sözleri herkesi şoke etmişti
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Survivor'a ilk kez katılmasına rağmen All Star kadrosuna yedeklerden giren Almeda'nın diskalifiye oluşu da apayrı gündem oldu.
Poyraz'ın kardeşi Melissa Karacakaya ise bu iddiaların üzerine sessiz kalamadı!
"Bu duruma karışmak istemezdim ama ağabeyim burada olmadığı için cevap hakkı yok."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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