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Yiğit Poyraz'ın Suçlamaları Ortalığı Daha da Karıştırdı: Survivor'da Batuhan'ın Kardeşi Fena Öfkelendi!

Yiğit Poyraz'ın Suçlamaları Ortalığı Daha da Karıştırdı: Survivor'da Batuhan'ın Kardeşi Fena Öfkelendi!

survivor
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
11.05.2025 - 14:12

Survivor All Star 2025'te Almeda'nın ekipteki 4 kişiye şiddet uygulaması sonrası diskalifiyesi edilmesi gündeme damgasını vurdu. Ailelerin de işin işine girdiği olaylarda Yiğit Poyraz'ın elenmesi de şaşkına çevirmişti. Elenmenin ardından Poyraz okları Batuhan'a yöneltmişti. Adada protesto edilen Batuhan'ın kız kardeşi ise yaşananlar karşısında ağır tepki gösterdi.

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Volkan'ın bir kumpası sonucu adaya veda ettiğini söyleyen Yiğit Poyraz'ın ifşa gibi sözleri herkesi şoke etmişti

Volkan'ın bir kumpası sonucu adaya veda ettiğini söyleyen Yiğit Poyraz'ın ifşa gibi sözleri herkesi şoke etmişti

Poyraz, Volkan'la ilgili sözleri sonrası bir de Batuhan'ı hedef göstererek 'Batuhan Karacakaya’nın bu tezgahı kurduğuna eminim. Toplantı yapan da tezgahı kuran da projeyi gerçekleştiren de Batuhan Karacakaya’dır. Volkan da onun küçük askeri, piyonudur. Kazanmak için her yol mübah değildir. Benim için bazı doğrular kazanmaktan her zaman daha önemlidir. Ben bu doğrularımın arkasında kalarak zaten kazandığımı düşünüyorum. Final dörtlüm; Hikmet, Almeda, Adem ve Sema.' demişti.

Survivor'a ilk kez katılmasına rağmen All Star kadrosuna yedeklerden giren Almeda'nın diskalifiye oluşu da apayrı gündem oldu.

Survivor'a ilk kez katılmasına rağmen All Star kadrosuna yedeklerden giren Almeda'nın diskalifiye oluşu da apayrı gündem oldu.

Türkiye'ye döndükten sonra soluğu sosyal medyada alan Almeda'nın şoke eden iddiaları da yine çok konuşuldu. Elenmesinin sebebinin Batuhan olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan Almeda, kendisini tuzağa düşüren kişinin adının 'A' ile başladığını söyledi. 

Dün Panorama'da canlı yayına katılan Yiğit Poyraz, 'Batuhan malzemeleri Almeda'ya bırakıp ortadan kayboluyor. Bütün mavi takımın yarışmacıları Almeda'yı izliyorlar. Bir tek Dilşah sakinleştirmeye çalışıyor. Bunu kimse de yapmayınca da burada bir art niyet arıyorum.' ifadelerini kullanınca ortalık biraz daha alevlendi.

Poyraz'ın kardeşi Melissa Karacakaya ise bu iddiaların üzerine sessiz kalamadı!

Poyraz'ın kardeşi Melissa Karacakaya ise bu iddiaların üzerine sessiz kalamadı!

Instagram hesabından açıklama yapan Melissa, 'Hem olayların muhatabı Batuhan'ın bu durumdan haberi yok demesine rağmen hem de 'bence' ve 'düşünüyorum' gibi ifadelerle kişileri zan altında bırakmak doğru değildir. Konuyla uzaktan yakından ilgisi olmamasına rağmen, ağabeyim yapılan yorumlarla haksız yere itham edilmektedir. Bahsedilen 'yaptığımız toplantılar' ifadesi ise gerçekte Volkan'ın elenmemesi adına yapılan motivasyon konuşmalarıdır ve ancak bu kadar kötü niyetli bir şekilde çarpıtılabilir. Eğer elinizde bir kayıt veya görüntü var ise tüm şeffaflığıyla yayınlarsanız hiç kimse zan altında kalmaz. Elinizde herhangi bir olmamasına rağmen bence kelimesinin arkasına sığınılarak ağabeyime yapılan tüm bu ithamları kesinlikle kabul etmiyoruz.' dedi.

"Bu duruma karışmak istemezdim ama ağabeyim burada olmadığı için cevap hakkı yok."

"Bu duruma karışmak istemezdim ama ağabeyim burada olmadığı için cevap hakkı yok."

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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