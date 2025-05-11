Yiğit Poyraz'ın Suçlamaları Ortalığı Daha da Karıştırdı: Survivor'da Batuhan'ın Kardeşi Fena Öfkelendi!

Türkiye'ye döndükten sonra soluğu sosyal medyada alan Almeda'nın şoke eden iddiaları da yine çok konuşuldu. Elenmesinin sebebinin Batuhan olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan Almeda, kendisini tuzağa düşüren kişinin adının 'A' ile başladığını söyledi.

Dün Panorama'da canlı yayına katılan Yiğit Poyraz, 'Batuhan malzemeleri Almeda'ya bırakıp ortadan kayboluyor. Bütün mavi takımın yarışmacıları Almeda'yı izliyorlar. Bir tek Dilşah sakinleştirmeye çalışıyor. Bunu kimse de yapmayınca da burada bir art niyet arıyorum.' ifadelerini kullanınca ortalık biraz daha alevlendi.