Hamdi Alkan'ın "Kendinden Daha İyi Oyuncu" Akımındaki Duruş ve Açıklamaları "İşte Sanatçı" Dedirtti!
Rol aldığı ve imza attığı her yapımda büyük başarılar elde eden Hamdi Alkan açıklamalarıyla da sıkça adından söz ettiriyor. Alkan bu sefer de Ferit Ömeroğlu'nun 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu.
“Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımına katılan Hamdi Alkan açıklamalarıyla büyük takdir toplarken, kendisinden iyi bulduğu sanatçı da gözlerden kaçmadı. Bakın Alkan, kimleri geçti kimde durdu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hamdi Alkan oyuncu, yönetmen ve senarist kimliğiyle pek çok başarılı projeye imzasını atıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyunculuk performansı kadar açıklamalarıyla da ön plana çıkan Hamdi Alkan bu sefer de 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu.
Daha sonra devam etme kararı alan Alkan'a; Ahmet Mümtaz Taylan soruldu, ünlü oyuncu Haluk Bilginer'de durma kararı aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın