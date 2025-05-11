onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Hamdi Alkan'ın "Kendinden Daha İyi Oyuncu" Akımındaki Duruş ve Açıklamaları "İşte Sanatçı" Dedirtti!

Hamdi Alkan'ın "Kendinden Daha İyi Oyuncu" Akımındaki Duruş ve Açıklamaları "İşte Sanatçı" Dedirtti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
11.05.2025 - 12:58

Rol aldığı ve imza attığı her yapımda büyük başarılar elde eden Hamdi Alkan açıklamalarıyla da sıkça adından söz ettiriyor. Alkan bu sefer de Ferit Ömeroğlu'nun 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu. 

“Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımına katılan Hamdi Alkan açıklamalarıyla büyük takdir toplarken, kendisinden iyi bulduğu sanatçı da gözlerden kaçmadı. Bakın Alkan, kimleri geçti kimde durdu!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hamdi Alkan oyuncu, yönetmen ve senarist kimliğiyle pek çok başarılı projeye imzasını atıyor.

Hamdi Alkan oyuncu, yönetmen ve senarist kimliğiyle pek çok başarılı projeye imzasını atıyor.

Son olarak Kızılcık Şerbeti'nde 'Ulvi' karakterine hayat veren Alkan, hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendiği Baldız ve Sonradan Gurme filmleriyle adından söz ettiriyor.

Oyunculuk performansı kadar açıklamalarıyla da ön plana çıkan Hamdi Alkan bu sefer de 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu.

Oyunculuk performansı kadar açıklamalarıyla da ön plana çıkan Hamdi Alkan bu sefer de 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu.

Ferit Ömeroğlu'nun Haber Global'de sunduğu programının son konuğu olan Alkan, sosyal medyada viral olan 'Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal' akımına katıldı.

Sönmez'e; Murat Kılıç, Murat Daltaban, Şahin Ergüney, Necmettin Çobanoğlu, Ali Düşenkalkar, Serhat Tutumluer, Bahtiyar Engin, Şerif Erol, Rıza Akın, Gürkan Uygun, Bülent Emin Yarar, Fikret Kuşkan, Mustafa Uğurlu, Cem Davran, Yetkin Dikinciler, Okan Bayülgen, Zafer Algöz, Tamer Karadağlı, Selçuk Yöntem isimleri soruldu. Alkan bu isimlerin ardından bi' mola verip 'Şimdi bazılarında durmam gerekiyor. Bülent Emir Yarar benim çok sevdiğim bir insan. Tiyatroda şapka çıkarırım önünde' dedi.

Ardından listeye devam ettirip Selçuk Yöntem adını duyan Hamdi Alkan 'Selçuk abiyle kıyaslamayın bizi. Çok ayrı' dedi.

Daha sonra devam etme kararı alan Alkan'a; Ahmet Mümtaz Taylan soruldu, ünlü oyuncu Haluk Bilginer'de durma kararı aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
3
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın