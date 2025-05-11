Hamdi Alkan'ın "Kendinden Daha İyi Oyuncu" Akımındaki Duruş ve Açıklamaları "İşte Sanatçı" Dedirtti!

Rol aldığı ve imza attığı her yapımda büyük başarılar elde eden Hamdi Alkan açıklamalarıyla da sıkça adından söz ettiriyor. Alkan bu sefer de Ferit Ömeroğlu'nun 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu.

“Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımına katılan Hamdi Alkan açıklamalarıyla büyük takdir toplarken, kendisinden iyi bulduğu sanatçı da gözlerden kaçmadı. Bakın Alkan, kimleri geçti kimde durdu!