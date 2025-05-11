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Çukur Ekibini Bir Araya Getiren "Halef" Dizisinde 'Kudret'e Hayat Verecek Ünlü Oyuncu Belli Oldu!

Çukur Ekibini Bir Araya Getiren "Halef" Dizisinde 'Kudret'e Hayat Verecek Ünlü Oyuncu Belli Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
11.05.2025 - 09:10

Kadrosunda Akın Akınözü, Ercan Kolçak Köstendil, Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı 'Halef' dizisi büyük bir merak konusu olmuştu. Geçtiğimiz yıl ertelenen yeni dizinin kadrosundan yeni bir haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'un haberine göre; Halef dizisinin 'Kudret'ine hayat verecek ünlü oyuncu belli oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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İlk başta Star Tv için çekilecek olan "Halef" dizisinin oyuncu arayışının sürdüğü dönemde beklenmedik bir gelişme yaşanmıştı.

İlk başta Star Tv için çekilecek olan "Halef" dizisinin oyuncu arayışının sürdüğü dönemde beklenmedik bir gelişme yaşanmıştı.

'Yeni yıl öncesi ekonomik kriz etkisi', 'kanalların reklam gelirlerinin çok düşmesi' ve 'zamanlama planı değişikliği' gibi nedenlerden dolayı dizi askıya alınmıştı. 

Çukur’un yönetmeni Sinan Öztürk, yapımcısı Yamaç Okur, ve iki oyuncusu Ercan Kolçak Köstendil ile Ercan Kesal'ı yeniden bir araya getiren dizide Akın Akınözü, Hazal Türesan ve Tansu Biçer gibi isimler de yer alıyor. 

Show Tv'nin yeni dizisinde geçen yıl ertelenmeden önce anlaşılan oyuncularından birinin daha olacağı netlik kazandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Karslı ailesinin hikayesini konu alan Halef dizisine başarılı bir oyuncu dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Karslı ailesinin hikayesini konu alan Halef dizisine başarılı bir oyuncu dahil oldu.

Yalan Dünya, Jet Sosyete, Aile Arasında gibi birçok yapımdaki rolleriyle büyük beğeni kazanan Derya Karadaş, Halef dizisinde Ercan Kesal'ın canlandırdığı 'Zülfikar’ın kızı 'Kudret' olarak karşımıza çıkacak.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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