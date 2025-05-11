Çukur Ekibini Bir Araya Getiren "Halef" Dizisinde 'Kudret'e Hayat Verecek Ünlü Oyuncu Belli Oldu!
Kadrosunda Akın Akınözü, Ercan Kolçak Köstendil, Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı 'Halef' dizisi büyük bir merak konusu olmuştu. Geçtiğimiz yıl ertelenen yeni dizinin kadrosundan yeni bir haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'un haberine göre; Halef dizisinin 'Kudret'ine hayat verecek ünlü oyuncu belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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İlk başta Star Tv için çekilecek olan "Halef" dizisinin oyuncu arayışının sürdüğü dönemde beklenmedik bir gelişme yaşanmıştı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Karslı ailesinin hikayesini konu alan Halef dizisine başarılı bir oyuncu dahil oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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