Çukur Ekibini Bir Araya Getiren "Halef" Dizisinde 'Kudret'e Hayat Verecek Ünlü Oyuncu Belli Oldu!

'Yeni yıl öncesi ekonomik kriz etkisi', 'kanalların reklam gelirlerinin çok düşmesi' ve 'zamanlama planı değişikliği' gibi nedenlerden dolayı dizi askıya alınmıştı.

Çukur’un yönetmeni Sinan Öztürk, yapımcısı Yamaç Okur, ve iki oyuncusu Ercan Kolçak Köstendil ile Ercan Kesal'ı yeniden bir araya getiren dizide Akın Akınözü, Hazal Türesan ve Tansu Biçer gibi isimler de yer alıyor.

Show Tv'nin yeni dizisinde geçen yıl ertelenmeden önce anlaşılan oyuncularından birinin daha olacağı netlik kazandı.