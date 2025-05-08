onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
İlk Fragman Geldi: Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe'nin Dizisi Çift Kişilik Oda'nın Yayın Tarihi Belli Oldu!

İlk Fragman Geldi: Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe'nin Dizisi Çift Kişilik Oda'nın Yayın Tarihi Belli Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
08.05.2025 - 21:18

Popüler bir Güney Kore yapımı olan “King The Land” dizisinden uyarlanan Çift Kişilik Oda ilk tanıtımıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın paylaştığı dizinin ilk bölümden kareler geldi. NOW'da izleyici karşına çıkacak Çift Kişilik Oda'nın yayın tarihi belli oldu!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW ekranlarının en yeni dizisi Çift Kişilik Oda başta adı ve konusu olmak üzere tüm detaylarıyla dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

NOW ekranlarının en yeni dizisi Çift Kişilik Oda başta adı ve konusu olmak üzere tüm detaylarıyla dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Güney Kore yapımı King The Land adlı diziden ekranlarımıza uyarlanan Çift Kişilik Oda'nın başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan yer alıyor. İlk kez partner olarak izleyeceğimiz ikiliye Onur Büyüktopçu, Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar gibi isimler de eşlik ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk tanıtımıyla sosyal medyayı ikiye bölen dizinin merakla beklenen ilk bölümünden kareler geldi.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk tanıtımıyla sosyal medyayı ikiye bölen dizinin merakla beklenen ilk bölümünden kareler geldi.

Nilüfer ve Kaan'ın hikayesine odaklanacağımız romantik komedi türündeki dizinin ilk bölümünden gelen karelerle birlikte 1. bölüm fragmanı da gelmiş oldu. Bununla birlikte Çift Kişilik Oda'nın yayın tarihi de netlik kazandı. 

Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği Çift Kişilik Oda dizisi 22 Mayıs Perşembe günü NOW ekranlarında ilk kez izleyicisiyle buluşacak.

Çift Kişilik Oda dizisinin 1. bölüm fragmanını da buradan izleyebilirsiniz:

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın