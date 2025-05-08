İlk Fragman Geldi: Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe'nin Dizisi Çift Kişilik Oda'nın Yayın Tarihi Belli Oldu!
Popüler bir Güney Kore yapımı olan “King The Land” dizisinden uyarlanan Çift Kişilik Oda ilk tanıtımıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın paylaştığı dizinin ilk bölümden kareler geldi. NOW'da izleyici karşına çıkacak Çift Kişilik Oda'nın yayın tarihi belli oldu!
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NOW ekranlarının en yeni dizisi Çift Kişilik Oda başta adı ve konusu olmak üzere tüm detaylarıyla dikkatleri üzerine çekmiş durumda.
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Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk tanıtımıyla sosyal medyayı ikiye bölen dizinin merakla beklenen ilk bölümünden kareler geldi.
Çift Kişilik Oda dizisinin 1. bölüm fragmanını da buradan izleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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