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İşte Benim Stilim Ülküm'den Şevval Şahin'in Yarışmacı Ablası Ceyda Hakkında Şok İddia!

İşte Benim Stilim Ülküm'den Şevval Şahin'in Yarışmacı Ablası Ceyda Hakkında Şok İddia!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
08.05.2025 - 18:10

Ekranların en popüler moda yarışması İşte Benim Stilim'de her bölüm ayrı bir kaos yaşanıyor. Yarışmacılar arasındaki tansiyon da sürekli yükseliyor. Önceki gün 'çalıntı kombin' iddialarıyla stüdyo karışırken bu sefer de Ülküm'le Ceyda arasında ipler gerildi. Ülküm, Şevval Şahin'in kardeşi Ceyda'nın kıyafetinin kendisine ait olmadığını söyleyince yine ortalık karıştı.

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İşte Benim Stilim 2017 yılından sonra uzun süre yayınlanmamıştı. İkonik moda yarışması yeniden ekranlarımıza döndü.

İşte Benim Stilim 2017 yılından sonra uzun süre yayınlanmamıştı. İkonik moda yarışması yeniden ekranlarımıza döndü.

31 Mart'ta 8. sezonuyla yayın hayatına başlayan İşte Benim Stilim'in jüri koltuğunda Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer oturuyor. Yarışmanın sunuculuğunu da yine Öykü Serter üstleniyor. 

Hem jüri üyelerinin hem de yarışmacıların puanladığı kombinlerin yarıştığı programda kaos da bir an olsun eksik olmuyor. 

Her bölümde apayrı isimler adeta birbirlerine giriyor ve tansiyon sürekli yüksek seyrediyor.

Son yaşanan "Kopya kombin" olayını da tüm detaylarıyla içeriğimide vermiştik:

Pek çok isim kombinleri kadar açıklamalarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Bunlardan bir tanesi de şüphesiz ki Ceyda Şahin Ertan!

Pek çok isim kombinleri kadar açıklamalarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Bunlardan bir tanesi de şüphesiz ki Ceyda Şahin Ertan!

Ünlü manken Şevval Şahin'in ablası olduğu ortaya çıkan Ceyda, yarışmadaki birçok isimle gerginlik yaşıyor. Kendisi özellikle son bölümlerde Ülküm'le sıkça tartışıyor. Bu sefer pötilkareli bir kombinle gelen Ceyda konusunda atağa geçen Ülküm, dikkat çeken bir hamlede bulundu.

Ceyda'nın gelişini de burada verniştik:

Ülküm, Şevval Şahin'in Instagram hesabından 2024 yılında paylaştığı bir kareyi ortaya çıkardı.

Ülküm, Şevval Şahin'in Instagram hesabından 2024 yılında paylaştığı bir kareyi ortaya çıkardı.

Ceyda'nın, kardeşi Şevval'in dolabından giyindiğini öne süren Ülküm yeni bir tartışma konusunu alevlendirdi. Öte yandan Ceyda geçtiğimiz bölümlerde, ara sıra kardeşiyle birbirlerinin dolaplarından parçalar aldığını açıklamıştı!

İzleyicilerin bir kısmı Ülküm'e tepki gösterirken bir kısmı da Şevval Şahin'in ablasının kombinlerine destekte bulunduğunu öne sürdü.

O anları da buradan izleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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