İşte Benim Stilim Ülküm'den Şevval Şahin'in Yarışmacı Ablası Ceyda Hakkında Şok İddia!
Ekranların en popüler moda yarışması İşte Benim Stilim'de her bölüm ayrı bir kaos yaşanıyor. Yarışmacılar arasındaki tansiyon da sürekli yükseliyor. Önceki gün 'çalıntı kombin' iddialarıyla stüdyo karışırken bu sefer de Ülküm'le Ceyda arasında ipler gerildi. Ülküm, Şevval Şahin'in kardeşi Ceyda'nın kıyafetinin kendisine ait olmadığını söyleyince yine ortalık karıştı.
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İşte Benim Stilim 2017 yılından sonra uzun süre yayınlanmamıştı. İkonik moda yarışması yeniden ekranlarımıza döndü.
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Pek çok isim kombinleri kadar açıklamalarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Bunlardan bir tanesi de şüphesiz ki Ceyda Şahin Ertan!
Ülküm, Şevval Şahin'in Instagram hesabından 2024 yılında paylaştığı bir kareyi ortaya çıkardı.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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