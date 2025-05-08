İşte Benim Stilim Ülküm'den Şevval Şahin'in Yarışmacı Ablası Ceyda Hakkında Şok İddia!

31 Mart'ta 8. sezonuyla yayın hayatına başlayan İşte Benim Stilim'in jüri koltuğunda Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer oturuyor. Yarışmanın sunuculuğunu da yine Öykü Serter üstleniyor.

Hem jüri üyelerinin hem de yarışmacıların puanladığı kombinlerin yarıştığı programda kaos da bir an olsun eksik olmuyor.

Her bölümde apayrı isimler adeta birbirlerine giriyor ve tansiyon sürekli yüksek seyrediyor.