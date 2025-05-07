Ölümden Dönmüştü: Kaza Geçiren Gönül Dağı Yıldızı Berk Atan Son Halini Paylaştı!
Gönül Dağı dizisinin başrolü olan Berk Atan geçtiğimiz haftalarda bir trafik kazası geçirmişti. Aracı taklalar atan ünlü oyuncu kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Yürekleri ağza getiren Atan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği haberi sevenlerine derin bir nefes aldırmıştı. Berk Atan günler sonra son halini paylaşıp sevenlerini mutlu eden bir gelişmeyi aktardı.
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Gönül Dağı'nın 'Taner'i Berk Atan 19 Nisan gecesi talihsiz bir trafik kazası geçirmişti.
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Taburcu olmasının ardından Eskişehir'den çıkıp İstanbul'daki ailesinin yanına dönen Atan'ın sevenleri ünlü oyuncudan gelecek iyi haberleri beklemeye başladı.
Sağlığı hızla eski haline dönmeye başlayan Berk Atan yeni bir paylaşımda bulundu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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