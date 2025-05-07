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Ölümden Dönmüştü: Kaza Geçiren Gönül Dağı Yıldızı Berk Atan Son Halini Paylaştı!

Ölümden Dönmüştü: Kaza Geçiren Gönül Dağı Yıldızı Berk Atan Son Halini Paylaştı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
07.05.2025 - 12:01

Gönül Dağı dizisinin başrolü olan Berk Atan geçtiğimiz haftalarda bir trafik kazası geçirmişti. Aracı taklalar atan ünlü oyuncu kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Yürekleri ağza getiren Atan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği haberi sevenlerine derin bir nefes aldırmıştı. Berk Atan günler sonra son halini paylaşıp sevenlerini mutlu eden bir gelişmeyi aktardı.

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Gönül Dağı'nın 'Taner'i Berk Atan 19 Nisan gecesi talihsiz bir trafik kazası geçirmişti.

Gönül Dağı'nın 'Taner'i Berk Atan 19 Nisan gecesi talihsiz bir trafik kazası geçirmişti.

Mihalıççık'ın Sazak Mahallesi'nde bir trafik kazası yaşanmış ve kazanın ardından sürücü gözaltına alınmıştı. İstanbul'dan Sivrihisar'a doğru yola çıkan set aracı, kontrolden çıkarak taklalar atmıştı. Aracın şarampole yuvarlandığı kazada, Berk Atan'ın kaburga kemiklerinin kırıldığı tespit edildi. Ünlü oyuncu, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Korkutan kazadan bir süre sonra durumunun iyi olduğu yönde açıklamalar gelince tüm sevenlerini derin nefes almıştı.

Taburcu olmasının ardından Eskişehir'den çıkıp İstanbul'daki ailesinin yanına dönen Atan'ın sevenleri ünlü oyuncudan gelecek iyi haberleri beklemeye başladı.

Taburcu olmasının ardından Eskişehir'den çıkıp İstanbul'daki ailesinin yanına dönen Atan'ın sevenleri ünlü oyuncudan gelecek iyi haberleri beklemeye başladı.

Instagram hesabından 'Çok Şükür' yazdığı bir paylaşımla iyi olduğunu gösteren Atan'ın 5 sezondur başrolünde yer aldığı Gönül Dağı dizisine ne zaman döneceği belli oldu.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

Sağlığı hızla eski haline dönmeye başlayan Berk Atan yeni bir paylaşımda bulundu.

Sağlığı hızla eski haline dönmeye başlayan Berk Atan yeni bir paylaşımda bulundu.

Ciddi kazanın ardından arkadaşlarıyla bir araya gelen Atan, arkadaşlarıyla birlikte gülücükler saçtığı bir karesini Instagram hesabından paylaşıp son halini gösterdi. Sevilen oyuncu mutlu eden bir gelişmeyi de 'Artık canım acımadan gülebiliyorum çok şükür' diyerek duyurdu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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