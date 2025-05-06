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Fatih Ürek’ten Sansür İtirafı: Gündüz Kuşağı Programından Aniden Çıkarıldığını Açıkladı!

Fatih Ürek’ten Sansür İtirafı: Gündüz Kuşağı Programından Aniden Çıkarıldığını Açıkladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
06.05.2025 - 14:38

Ekranların en sevilen isimlerden bir tanesi olan Fatih Ürek yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vuruyor. Ürek, geçtiğimiz gün Sibel Arna'nın 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programına konuk oldu. Bir gündüz kuşağı programından aniden çıkarıldığını açıklayan Fatih Ürek'in sansür itirafı bir hayli ses getirdi!

Kaynak: Sibel Arna - Ne Olursan Ol Rahat O

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Hem müzisyenliği hem de sunuculuk kariyeriyle yakından tanıdığımız Fatih Ürek zaman zaman gündüz kuşağının vazgeçilmez isimlerinden oldu.

Hem müzisyenliği hem de sunuculuk kariyeriyle yakından tanıdığımız Fatih Ürek zaman zaman gündüz kuşağının vazgeçilmez isimlerinden oldu.

Birçok programla karşımıza çıkan Ürek sempatik halleriyle büyük beğeni toplarken bir yandan radikal çıkışlarıyla da gündemde damgasını vuruyor. Son olarak Gelin Görümce programıyla ekranlara gelen Fatih Ürek bu sefer Sibel Arna'nın YouTube'da sunduğu 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programının konuğu oldu.

Gündüz kuşağının favori yarışmalarından Gelinim Mutfakta programından aniden çıkarıldığını açıkladı.

Gündüz kuşağının favori yarışmalarından Gelinim Mutfakta programından aniden çıkarıldığını açıkladı.

Sansür itirafıyla herkesi şoke eden Ürek, 'Gelinim Mutfakta ile çok başarılı oldum. İlk beşlere girdim. Reytingler yıkıldı. 4. sezona giderken tanıtım çektik. Birden bir telefon geldi kanala... Demişler ki, programı sunmayacak. Sebep? Tartışmaya açık konu değil. Böyle bir gerekçeyle ben programda sonlandırıldım. Hayatımın şokunu yaşamıştım' diyerek eteğindeki taşları döktü adeta...

Fatih Ürek'in o açıklamalarını da buradan izleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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