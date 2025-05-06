Fatih Ürek’ten Sansür İtirafı: Gündüz Kuşağı Programından Aniden Çıkarıldığını Açıkladı!
Ekranların en sevilen isimlerden bir tanesi olan Fatih Ürek yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vuruyor. Ürek, geçtiğimiz gün Sibel Arna'nın 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programına konuk oldu. Bir gündüz kuşağı programından aniden çıkarıldığını açıklayan Fatih Ürek'in sansür itirafı bir hayli ses getirdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem müzisyenliği hem de sunuculuk kariyeriyle yakından tanıdığımız Fatih Ürek zaman zaman gündüz kuşağının vazgeçilmez isimlerinden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gündüz kuşağının favori yarışmalarından Gelinim Mutfakta programından aniden çıkarıldığını açıkladı.
Fatih Ürek'in o açıklamalarını da buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın