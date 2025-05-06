Uzak Şehir'de Alya'nın Sadakat'in Karşısında "Ben Hanımağayım" Diyerek Racon Kesmesi Fena Gaza Getirdi!
Ekranların en iddialı dizilerinden olan Uzak Şehir'de her bölüm izleyenleri şoke eden anlar yaşanıyor. Dün akşam 24. bölümüyle izleyici karşısına çıkan aşiret dizisinin son sahnesi sosyal medyaya damgasını vurdu. Cihan'ın tutuklanmasından sonra Sadakat bundan Alya'yı sorumlu tuttu. Oğlunun önünde kendisine bağırılmasıyla çılgına dönen Alya'nın 'Ben bu konağın hanımağasıyım' diyerek racon kesmesi X ahalisini fena gaza getirdi.
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Aşiret dizisi özlemine ilaç gibi gelen Uzak Şehir'in son bölümü yine izleyenleri ekranlara kilitledi.
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Sadakat hanım oğlu Cihan'ın cezaevine girmesinden gelini Alya'yı sorumlu tuttu.
Gelin önce o anları birlikte izleyelim...
Hadi gelin sosyal medya kullanıcılarından da gelen yorumları bi' okuyalım...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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14 saniyede ruhum daraldı, saatlerce göz kırpmadan izleyen arkadaşlar nedennnn?