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Uzak Şehir'de Alya'nın Sadakat'in Karşısında "Ben Hanımağayım" Diyerek Racon Kesmesi Fena Gaza Getirdi!

Uzak Şehir'de Alya'nın Sadakat'in Karşısında "Ben Hanımağayım" Diyerek Racon Kesmesi Fena Gaza Getirdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
06.05.2025 - 12:10

Ekranların en iddialı dizilerinden olan Uzak Şehir'de her bölüm izleyenleri şoke eden anlar yaşanıyor. Dün akşam 24. bölümüyle izleyici karşısına çıkan aşiret dizisinin son sahnesi sosyal medyaya damgasını vurdu. Cihan'ın tutuklanmasından sonra Sadakat bundan Alya'yı sorumlu tuttu. Oğlunun önünde kendisine bağırılmasıyla çılgına dönen Alya'nın 'Ben bu konağın hanımağasıyım' diyerek racon kesmesi X ahalisini fena gaza getirdi.

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Aşiret dizisi özlemine ilaç gibi gelen Uzak Şehir'in son bölümü yine izleyenleri ekranlara kilitledi.

Aşiret dizisi özlemine ilaç gibi gelen Uzak Şehir'in son bölümü yine izleyenleri ekranlara kilitledi.

Pazartesi akşamları yayınlanan ve en güçlü rakibi Kızıl Goncalar'ın ekranlara veda etmesinin ardından yoluna tam gaz devam eden Uzak Şehir reyting birinciliğini elinde tutmaya devam ediyor.  Başrollerindeki Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın oyunculuğu ile devleştiği son bölümde tansiyon iyice yükseldi.

Sadakat hanım oğlu Cihan'ın cezaevine girmesinden gelini Alya'yı sorumlu tuttu.

Sadakat hanım oğlu Cihan'ın cezaevine girmesinden gelini Alya'yı sorumlu tuttu.

Yaka paça konaktan atılmaya çalışılan Alya'nın odadan çıkan oğlu Cihan Deniz olanları görünce işler iyice karıştı. Kendisine yapılan haksızlığa karşı sessiz kalamayan Alya, oğlunun önünde bağıran Sadakat'a büyük rest çekti. “Deniz Albora’nın annesiyim! Cihan Albora’nın karısıyım! Ben, bu konağın hanımağasıyım!” diyen Alya seyircileri bir hayli yükseltti.

Gelin önce o anları birlikte izleyelim...

Hadi gelin sosyal medya kullanıcılarından da gelen yorumları bi' okuyalım...

Hadi gelin sosyal medya kullanıcılarından da gelen yorumları bi' okuyalım...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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Arwen

14 saniyede ruhum daraldı, saatlerce göz kırpmadan izleyen arkadaşlar nedennnn?