onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Mimikleri Dikkat Çekti: Özlem Maden Teşkilat'tan Ayrılacağı Yönündeki İddialara İlk Kez Yanıt Verdi!

Mimikleri Dikkat Çekti: Özlem Maden Teşkilat'tan Ayrılacağı Yönündeki İddialara İlk Kez Yanıt Verdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
06.05.2025 - 10:51

Aybüke Pusat'ın boykot desteği yüzünden kadrosundan çıkarıldığı Teşkilat dizisinde hareketli anlar yaşanıyor. 'Kraliçe' karakterine hayat veren Tuvana Türkay'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı konuşulurken bir konu da gündeme geldi. Özlem Maden'in diziden çıkacağı iddiaları öne çıkmıştı. Geçtiğimiz akşam bir etkinlikte boy gösteren Maden Teşkilat'tan ayrılık iddiasına yanıt verirken dizinin gidişatına yönelik de konuştu. Özlem Maden'in röportaj anındaki mimikleri de dikkatlerden kaçmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat yeni bölümleri kadar kadrosundaki hareketlilikle de gündemde kalmaya devam ediyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat yeni bölümleri kadar kadrosundaki hareketlilikle de gündemde kalmaya devam ediyor.

2 Nisan'daki tüketim boykotuna destek veren Aybüke Pusat apar topar şekilde 'Neslihan' karakterine hayat verdiği Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Pusat'ın ardından dikkatleri üzerine çeken dizide 'Kraliçe' olarak karşımıza çıkan Tuvana Türkay'ın da diziden çıkacağı iddiası konuşulmaya başladı.

Özlem Maden de Teşkilat dizisinin 5. sezonunda dizinin kadrosuna katılmıştı.

Özlem Maden de Teşkilat dizisinin 5. sezonunda dizinin kadrosuna katılmıştı.

Murat Han'ın canlandırdığı mafya babası olan Hamdi’nin eşi olarak seyirci karşısına çıkan Maden, dizide 'Güniz' karakterine hayat veriyor. Son günlerde Güniz'in diziden ayrılacağı yönde iddialar da öne çıkmaya başladı.

Dün akşam bir otomobil markasının etkinliğine katılan Özlem Maden diziden ayrılacağı iddiasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Dün akşam bir otomobil markasının etkinliğine katılan Özlem Maden diziden ayrılacağı iddiasına yönelik açıklamalarda bulundu.

'Dizimiz çok güzel gidiyor her şey çok keyifli. Reytinglerimiz her zaman çok iyi bu durum da bizi çok gururlandırıyor' diyen Maden 'Önümüzde daha beş hafta arkadaşlar, hiçbir yere ayrılmıyorum' ifadelerini kullanırken mimikleri de dikkatlerden kaçmadı.

“Yaz tatili olmayacak ama yaz için güzel projeler var çalışacağız.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın