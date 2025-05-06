Mimikleri Dikkat Çekti: Özlem Maden Teşkilat'tan Ayrılacağı Yönündeki İddialara İlk Kez Yanıt Verdi!

'Dizimiz çok güzel gidiyor her şey çok keyifli. Reytinglerimiz her zaman çok iyi bu durum da bizi çok gururlandırıyor' diyen Maden 'Önümüzde daha beş hafta arkadaşlar, hiçbir yere ayrılmıyorum' ifadelerini kullanırken mimikleri de dikkatlerden kaçmadı.