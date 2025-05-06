Mimikleri Dikkat Çekti: Özlem Maden Teşkilat'tan Ayrılacağı Yönündeki İddialara İlk Kez Yanıt Verdi!
Aybüke Pusat'ın boykot desteği yüzünden kadrosundan çıkarıldığı Teşkilat dizisinde hareketli anlar yaşanıyor. 'Kraliçe' karakterine hayat veren Tuvana Türkay'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı konuşulurken bir konu da gündeme geldi. Özlem Maden'in diziden çıkacağı iddiaları öne çıkmıştı. Geçtiğimiz akşam bir etkinlikte boy gösteren Maden Teşkilat'tan ayrılık iddiasına yanıt verirken dizinin gidişatına yönelik de konuştu. Özlem Maden'in röportaj anındaki mimikleri de dikkatlerden kaçmadı.
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat yeni bölümleri kadar kadrosundaki hareketlilikle de gündemde kalmaya devam ediyor.
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Özlem Maden de Teşkilat dizisinin 5. sezonunda dizinin kadrosuna katılmıştı.
Dün akşam bir otomobil markasının etkinliğine katılan Özlem Maden diziden ayrılacağı iddiasına yönelik açıklamalarda bulundu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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