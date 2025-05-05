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Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisinin Başrolü Veda Ederken Kurtlar Vadisi Yıldızı Kadroya Geliyor!

Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisinin Başrolü Veda Ederken Kurtlar Vadisi Yıldızı Kadroya Geliyor!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
05.05.2025 - 23:20

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı cephesinde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; salı günlerinin vazgeçilmezlerinden olan tarihi dizinin başrolü yapıma veda ederken bir de Alparslan: Büyük Selçuklu'nun sürpriz oyuncusu kadroya geliyor!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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TRT 1 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Mehmed: Fetihler Sultanı, salı akşamlarının iddialı yapımları arasındaki yerini koruyor.

TRT 1 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Mehmed: Fetihler Sultanı, salı akşamlarının iddialı yapımları arasındaki yerini koruyor.

41. bölümde gemilerin karadan yürütülmesinin ardından izleyicileri inanılmaz heyecanlandıran dizinin 42. bölümünde Serkan Çayoğlu’nun hayat verdiği Fatih Sultan Mehmed İstanbul'a girmişti. İzleyenlerin nefessiz şekilde izlediği bölümler yoğun ilgi görmüştü.

3. sezonda da ekranlarda olacağı netlik kazanan tarihi dizi 10 Haziran Salı günü sezon finali yapacak.

3. sezonda da ekranlarda olacağı netlik kazanan tarihi dizi 10 Haziran Salı günü sezon finali yapacak.

Ekran serüvenine ara vermesine yalnızca günler kala Mehmed: Fetihler Sultanı dizi cephesinden beklenmedik haberler geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kulislerden sızan bilgiler doğrultusunda 'Çandarlı’yı canlandıran Selim Bayraktar diziye devam etmeyecek. Sevilen başrolün ayrılığının nedeni ise karakterinin hikayesinin bitmesi.

Bir diğer sürpriz ise sezon finali öncesi yeni bir oyuncunun Mehmed: Fetihler Sultanı kadrosuna katılması oldu.

Bir diğer sürpriz ise sezon finali öncesi yeni bir oyuncunun Mehmed: Fetihler Sultanı kadrosuna katılması oldu.

Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği 'Ersoy Ulubey' karakteriyle hafızalarımıza kazınan Ümit Acar, tarihi dizinin kadrosuna dahil olacak. Son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde 'Papaz Stefano' karakterini canlandıran Acar, dizide 'Agamemnon' karakteri olarak karşımıza çıkacak.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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