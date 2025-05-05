Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisinin Başrolü Veda Ederken Kurtlar Vadisi Yıldızı Kadroya Geliyor!
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı cephesinde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; salı günlerinin vazgeçilmezlerinden olan tarihi dizinin başrolü yapıma veda ederken bir de Alparslan: Büyük Selçuklu'nun sürpriz oyuncusu kadroya geliyor!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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TRT 1 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Mehmed: Fetihler Sultanı, salı akşamlarının iddialı yapımları arasındaki yerini koruyor.
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3. sezonda da ekranlarda olacağı netlik kazanan tarihi dizi 10 Haziran Salı günü sezon finali yapacak.
Bir diğer sürpriz ise sezon finali öncesi yeni bir oyuncunun Mehmed: Fetihler Sultanı kadrosuna katılması oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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