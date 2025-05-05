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Gökhan Keser Selena Dizisinde Neden Kendi Sesinin Kullanılmadığını İlk Kez Açıkladı!

Gökhan Keser Selena Dizisinde Neden Kendi Sesinin Kullanılmadığını İlk Kez Açıkladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
05.05.2025 - 22:03

Ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Selena hem konusu hem de oyuncularıyla çok sevilmişti. Yıllar önce final yapan dizi hala ara sıra gündeme geliyor. Fantastik dizinin bu kez gündeme gelme nedeni ise 'Burak öğretmen' karakterine hayat veren Gökhan Keser'in açıklamaları oldu. Ünlü şarkıcı, Yasemin Döngel’in ‘Yasemİnce İtiraflar’ programında dizide neden kendi sesinin kullanılmadığını ilk kez açıkladı.

Kaynak: Günaydın - Yasemin Döngel

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2012 yılında çıkardığı adıyla aynı ismi taşıyan albümünün ardından müzik dünyasında büyük bir çıkış yakalayan Gökhan Keser bir hayli popüler oldu.

2012 yılında çıkardığı adıyla aynı ismi taşıyan albümünün ardından müzik dünyasında büyük bir çıkış yakalayan Gökhan Keser bir hayli popüler oldu.

Şarkıları ve özel hayatıyla sıkça gündeme gelen ünlü şarkıcı, aynı zamanda oyunculuk yetenekleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 2006-2009 yılları arasında yayınlanan Selena dizisinde öğretmen olan 'Burak'a hayat veren Keser, bu rolle ilk kez kamera karşısına çıkmıştı.

Selin, Leyla ve Nazlı'nın öğretmeni olan Burak, Selena'nın da biricik sevgilisiydi hatırlarsanız.

Selin, Leyla ve Nazlı'nın öğretmeni olan Burak, Selena'nın da biricik sevgilisiydi hatırlarsanız.

Konusu ve her karakteriyle izleyenlerin büyük beğenisini kazanan dizide performansı ve yakışıklılığıyla ön plana çıkan Gökhan Keser dönemin genç kızlarının da sevgilisi haline gelmişti desek yeridir.

Dizide Gökhan Keser'le ilgili en çok merak edilen konusu ise dublaj detayıydı. Pek çok kişi Keser'a şarkıcı olmasına rağmen neden dublaj yapıldığını sorgulamıştı.

Dizide Gökhan Keser'le ilgili en çok merak edilen konusu ise dublaj detayıydı. Pek çok kişi Keser'a şarkıcı olmasına rağmen neden dublaj yapıldığını sorgulamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Günaydın'dan Yasemin Döngel’in ‘Yasemİnce İtiraflar’ programına konuk olan ünlü şarkıcı ve oyuncuya tam da bu konu soruldu.

Dizide rol aldığı dönemlerde 18 yaşında ve hızlı konuşan bir genç olduğunun altını çizen Gökhan Keser, 'Edebiyat öğretmenini oynuyorsun. Yaş olarak daha oturaklı bir ses olmasını istiyorlardı. Dublajla başladı, dublajla devam etti' diyerek dizide neden sesinin kullanılmadığını ilk kez açıklamış oldu.

O anları da buradan izleyebilirsiniz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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