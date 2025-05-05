Gökhan Keser Selena Dizisinde Neden Kendi Sesinin Kullanılmadığını İlk Kez Açıkladı!

Ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Selena hem konusu hem de oyuncularıyla çok sevilmişti. Yıllar önce final yapan dizi hala ara sıra gündeme geliyor. Fantastik dizinin bu kez gündeme gelme nedeni ise 'Burak öğretmen' karakterine hayat veren Gökhan Keser'in açıklamaları oldu. Ünlü şarkıcı, Yasemin Döngel’in ‘Yasemİnce İtiraflar’ programında dizide neden kendi sesinin kullanılmadığını ilk kez açıkladı.

Kaynak: Günaydın - Yasemin Döngel