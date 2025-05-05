Gökhan Keser Selena Dizisinde Neden Kendi Sesinin Kullanılmadığını İlk Kez Açıkladı!
Ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Selena hem konusu hem de oyuncularıyla çok sevilmişti. Yıllar önce final yapan dizi hala ara sıra gündeme geliyor. Fantastik dizinin bu kez gündeme gelme nedeni ise 'Burak öğretmen' karakterine hayat veren Gökhan Keser'in açıklamaları oldu. Ünlü şarkıcı, Yasemin Döngel’in ‘Yasemİnce İtiraflar’ programında dizide neden kendi sesinin kullanılmadığını ilk kez açıkladı.
Kaynak: Günaydın - Yasemin Döngel
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2012 yılında çıkardığı adıyla aynı ismi taşıyan albümünün ardından müzik dünyasında büyük bir çıkış yakalayan Gökhan Keser bir hayli popüler oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Selin, Leyla ve Nazlı'nın öğretmeni olan Burak, Selena'nın da biricik sevgilisiydi hatırlarsanız.
Dizide Gökhan Keser'le ilgili en çok merak edilen konusu ise dublaj detayıydı. Pek çok kişi Keser'a şarkıcı olmasına rağmen neden dublaj yapıldığını sorgulamıştı.
O anları da buradan izleyebilirsiniz...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın