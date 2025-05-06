Survivor'da Volkan'la İlgili Detayları İfşa Eden Yiğit Poyraz'ın Sevgilisi Yasmin Erbil'den Tokat Gibi Sözler!
Survivor All Star 2025'te olaylar bitmek tükenmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde sürpriz şekilde elenen Yiğit Poyraz bir kumpas sebebiyle elendiğini söylemesiyle tansiyon iyice yükseldi. Volkan'la yaşadıklarını ortaya döken Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil'de sert bir tepki verdi!
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Survivor'da Volkan ve Poyraz arasındaki düello büyük tartışmalara neden olmuş, ardından da Yiğit Poyraz adaya veda etmişti.
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"İkinci tura kaldıktan sonra Volkan gece yanıma gelip ‘Poyraz, çocuklarımı ve işimi çok özledim, ben bu oyunu sana bırakacağım’ dedi."
Yiğit Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil de bu yaşananların ardından göndermeli bir paylaşımda bulundu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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Poyraz da eğer lanse edildiği gibi süper dürüst birisi olsaydı Volkan'ın konuşmasına "Abi şurada kalmış 1 ay, çocuklarını en geç 1 ay sonunda zaten göreceksi... Devamını Gör