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Survivor'da Volkan'la İlgili Detayları İfşa Eden Yiğit Poyraz'ın Sevgilisi Yasmin Erbil'den Tokat Gibi Sözler!

Survivor'da Volkan'la İlgili Detayları İfşa Eden Yiğit Poyraz'ın Sevgilisi Yasmin Erbil'den Tokat Gibi Sözler!

survivor
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
06.05.2025 - 13:18

Survivor All Star 2025'te olaylar bitmek tükenmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde sürpriz şekilde elenen Yiğit Poyraz bir kumpas sebebiyle elendiğini söylemesiyle tansiyon iyice yükseldi. Volkan'la yaşadıklarını ortaya döken Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil'de sert bir tepki verdi!

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Survivor'da Volkan ve Poyraz arasındaki düello büyük tartışmalara neden olmuş, ardından da Yiğit Poyraz adaya veda etmişti.

Survivor'da Volkan ve Poyraz arasındaki düello büyük tartışmalara neden olmuş, ardından da Yiğit Poyraz adaya veda etmişti.

1 Mayıs akşamı yaşanan büyük sürprizle birlikte elenen Yiğit Poyraz, bir kumpas sonucu adaya veda ettiğini söylemişti.

'Bu iğrenç, kokuşmuş insanların arasından kurtulduğum için bir yandan mutluyum. Bir yandan böyle bir tezgaha geldiğim için sinirliyim. Kendimi kandırılmış hissediyorum. Bir yandan üzgünüm çünkü bunlara düşmemeliydim' diyen Poyraz, Volkan'ın düello öncesinde kendisine söylediklerini de ifşa etmişti.

"İkinci tura kaldıktan sonra Volkan gece yanıma gelip ‘Poyraz, çocuklarımı ve işimi çok özledim, ben bu oyunu sana bırakacağım’ dedi."

"İkinci tura kaldıktan sonra Volkan gece yanıma gelip ‘Poyraz, çocuklarımı ve işimi çok özledim, ben bu oyunu sana bırakacağım’ dedi."

'Bu konuşmayı hiçbir şart dahilinde kimseyle paylaşmayacağına dair bana yemin et dedi. Volkan, ‘çocuklarım ne kadar iyi savaştığımı görsün, bana birkaç sayı ver, sonra beni yakalar bitirirsin, kaybedince beni ayağa kaldırır, elimi havaya kaldırıp sizin babanız şampiyon der beni onure edersin’ dedi. El sıkıştık.

Batuhan Karacakaya’nın bu tezgahı kurduğuna eminim. Toplantı yapan da tezgahı kuran da projeyi gerçekleştiren de Batuhan Karacakaya’dır. Volkan da onun küçük askeri, piyonudur. Kazanmak için her yol mübah değildir. Benim için bazı doğrular kazanmaktan her zaman daha önemlidir. Ben bu doğrularımın arkasında kalarak zaten kazandığımı düşünüyorum. Final dörtlüm; Hikmet, Almeda, Adem ve Sema.' sözleriyle ortalığı iyice hareketlendirmişti.

Yiğit Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil de bu yaşananların ardından göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Yiğit Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil de bu yaşananların ardından göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Erbil 'Zaten Survivor gibi ağır bir psikolojik ortamdayken, rakibinden korktuğu için çocuklarını kullanarak manipülasyon yapması herkes tarafından görüldü. Kimse Yiğit'e karşı duyduğu kişisel hırs yüzünden konuyu çarpıtmasın :) çünkü her şey gayet açık ve ortada.' dedi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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Ahmet

Poyraz da eğer lanse edildiği gibi süper dürüst birisi olsaydı Volkan'ın konuşmasına "Abi şurada kalmış 1 ay, çocuklarını en geç 1 ay sonunda zaten göreceksi... Devamını Gör