Rapçi LVBEL C5'in Tutuklanmasını Fırsat Bilen Selen Görgüzel Gündüz Kuşağı Programlarını Hedef Aldı!
'Hav Hav Hav' parçasıyla son günlere damgasını vuran 'LVBEL C5' mahlaslı rapçi Süleyman Burak Bodur, şarkılarında 'Uyuşturucuya özendirme' suçundan tutuklandı. Ünlü rapçinin cezaevine gönderilmesinin ardından pek çok yorum gelirken Selen Görgüzel'in paylaşımı dikkat çekti. LVBEL C5'in tutuklanması sonrası ahlaki düzeni sorgulayan Görgüzel, sabah kuşağı programlarını hedef aldı!
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Son dönemlerin en dikkat çeken rapçilerinden biri olan LVBEL C5 gündeme bomba gibi düştü.
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Rapçi LVBEL C5'in tutuklanması kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.
Selen Görgüzel'in Instagram'dan yaptığı paylaşımı da buradan görebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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