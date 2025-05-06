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Rapçi LVBEL C5'in Tutuklanmasını Fırsat Bilen Selen Görgüzel Gündüz Kuşağı Programlarını Hedef Aldı!

Rapçi LVBEL C5'in Tutuklanmasını Fırsat Bilen Selen Görgüzel Gündüz Kuşağı Programlarını Hedef Aldı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
06.05.2025 - 15:41

'Hav Hav Hav' parçasıyla son günlere damgasını vuran 'LVBEL C5' mahlaslı rapçi Süleyman Burak Bodur, şarkılarında 'Uyuşturucuya özendirme' suçundan tutuklandı. Ünlü rapçinin cezaevine gönderilmesinin ardından pek çok yorum gelirken Selen Görgüzel'in paylaşımı dikkat çekti. LVBEL C5'in tutuklanması sonrası ahlaki düzeni sorgulayan Görgüzel, sabah kuşağı programlarını hedef aldı!

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Son dönemlerin en dikkat çeken rapçilerinden biri olan LVBEL C5 gündeme bomba gibi düştü.

Son dönemlerin en dikkat çeken rapçilerinden biri olan LVBEL C5 gündeme bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz gün Süleyman Burak Bodur şarkılarında uyuşturucuya özendirme suçu işlediği gerekçesiyle ifadesi alınmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağırılmıştı. 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu kullanımının teşvikini önlemeye yönelik gerçekleştirdiği faaliyetler çerçevesinde, şarkılarında uyuşturucu kullanımını teşvik eden belirlemeler yapılan ve 'LVBEL C5' takma adıyla sosyal medya platformlarında tanınan Süleyman Burak Bodur hakkında bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İfadesi alındıktan sonra Gebze Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen ünlü rapçi, uyuşturucuya özendirme suçundan 5 ila 10 yıl arasında yargılanmak üzere mahkemeye çıktı. LVBEL C5 çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevi’ne gönderildi.

Rapçi LVBEL C5'in tutuklanması kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Rapçi LVBEL C5'in tutuklanması kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Pek çok ünlü isim ve kullanıcılardan arka arkaya yorumlar gelirken Selen Görgüzel'in paylaşımı göze çarptı. Hamdi Alkan'ın eski eşi Görgüzel, ünlü rapçinin tutuklanması üzerine ahlaki düzeni sorgulayıp gündüz kuşağı programlarına yönelik bir adım atılmamasına tepki gösterdi.

Selen Görgüzel'in Instagram'dan yaptığı paylaşımı da buradan görebilirsiniz...

Selen Görgüzel'in Instagram'dan yaptığı paylaşımı da buradan görebilirsiniz...

'Madde kullanımına teşvikten rapçiyi tutuklarken, sapkın ilişkileri normalleştiren sabah programlarına dokunmamak nasıl bir ahlaki düzen????'

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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