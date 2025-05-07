İşte Benim Stilim'de Sema'nın Eski Yarışmacı Ayşe Nur Balcı'nın 80'ler Kombinini Kopyaladığı İddia Edildi!
Bir dönemin efsane moda yarışması İşte Benim Stilim yıllar sonra ekranlara geri döndü. Eski kaoslarıyla izleyenleri ekranlara kilitleyen yarışmanın son bölümünde yeni bi kriz patlak verdi. Yarışmacılardan Sema Koral'ın eski yarışmacı Ayşe Nur Balcı'nın 80'ler kombinini kopyaladığı iddiası ortalığı karıştırdı.
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Türk televizyon tarihine damgasını vurmayı başaran İşte Benim Stilim uzun zaman sonra yeniden ekranlardaki yerini aldı.
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Yarışmanın 11. bölümünde 80'ler konsepti yapılmış ve Sema Koral bu kombiniyle en yüksek puanları toplamıştı.
Bunun nedeni de İşte Benim Stilim'in eski yarışmacısı Ayşe Nur Balcı'nın yıllar önce yaptığı 80'ler kombini oldu.
Aldığı tepkilerin ardından Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıkalama yapan Sema "Bunu hiç görmemiştim" dedi.
Kendisine yönelik kopyalama eleştirilerini kaldıramayan Sema rakiplerine sinirlenerek göz yaşları içinde stüdyoyu terk etti.
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O anları da buradan izleyebilirsiniz...
Öte yandan kullanıcıların 'kopyalama' iddialarına yönelik tepkileri de arka arkaya geldi...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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