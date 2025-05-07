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İşte Benim Stilim'de Sema'nın Eski Yarışmacı Ayşe Nur Balcı'nın 80'ler Kombinini Kopyaladığı İddia Edildi!

İşte Benim Stilim'de Sema'nın Eski Yarışmacı Ayşe Nur Balcı'nın 80'ler Kombinini Kopyaladığı İddia Edildi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
07.05.2025 - 16:36

Bir dönemin efsane moda yarışması İşte Benim Stilim yıllar sonra ekranlara geri döndü. Eski kaoslarıyla izleyenleri ekranlara kilitleyen yarışmanın son bölümünde yeni bi kriz patlak verdi. Yarışmacılardan Sema Koral'ın eski yarışmacı Ayşe Nur Balcı'nın 80'ler kombinini kopyaladığı iddiası ortalığı karıştırdı.

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Türk televizyon tarihine damgasını vurmayı başaran İşte Benim Stilim uzun zaman sonra yeniden ekranlardaki yerini aldı.

Türk televizyon tarihine damgasını vurmayı başaran İşte Benim Stilim uzun zaman sonra yeniden ekranlardaki yerini aldı.

Efsane döneminde Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, Ivana Sert ve Uğurkan Erez'in jüri koltuğunda oturduğu programda artık Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer yer alıyor. Yine Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği yarışmada en iyi kombinlerini sergileyen yarışmacılar yüksek puan alarak haftanın birincisi olmaya çalışıyor.

Yarışmanın 11. bölümünde 80'ler konsepti yapılmış ve Sema Koral bu kombiniyle en yüksek puanları toplamıştı.

Yarışmanın 11. bölümünde 80'ler konsepti yapılmış ve Sema Koral bu kombiniyle en yüksek puanları toplamıştı.

Haftanın ödülünü de kazanan Sema, aldığı 50 bin TL'lik ödülü de sokak hayvanlarına bağışlamıştı. Sema'nın 80'ler kombini bugün yayınlanan yeni bölümde detaylı şekilde yeniden masaya yatırıldı.

Bunun nedeni de İşte Benim Stilim'in eski yarışmacısı Ayşe Nur Balcı'nın yıllar önce yaptığı 80'ler kombini oldu.

Bunun nedeni de İşte Benim Stilim'in eski yarışmacısı Ayşe Nur Balcı'nın yıllar önce yaptığı 80'ler kombini oldu.

Kombinleri, tarzı, güzelliği ve dobralığıyla akıllara kazınan Ayşe Nur, İşte Benim Stilim'in 2015 yılında yayınlanan All Star sezonunda şampiyon olmuştu. 

Sema'nın da eski unutulmaz yarışmacı Ayşe Nur Balcı'nın bu seksenler kombinini kopyaladığı iddiası öne sürüldü. İkili arasındaki birebir benzerlik elbette izleyicilerin de gözünden kaçmadı.

Aldığı tepkilerin ardından Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıkalama yapan Sema "Bunu hiç görmemiştim" dedi.

Aldığı tepkilerin ardından Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıkalama yapan Sema "Bunu hiç görmemiştim" dedi.

Açıklamasında Ayşe Nur Balcı'nın kombinini kopyaladığı iddialarını yalanlayan Sema, yayınlanan son bölümde rakibi olan diğer yarışmacılar tarafından da ağır şekilde eleştirildi.

Kendisine yönelik kopyalama eleştirilerini kaldıramayan Sema rakiplerine sinirlenerek göz yaşları içinde stüdyoyu terk etti.

Kendisine yönelik kopyalama eleştirilerini kaldıramayan Sema rakiplerine sinirlenerek göz yaşları içinde stüdyoyu terk etti.

'Siz iyi niyetli gibi davranıyorsunuz ama asla değilsiniz. Ben sizin bu halinizden sıkıldım. Gitmek istiyorum' diyen Sema Nur çantasını yere fırlatarak ortamı terk etti.

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O anları da buradan izleyebilirsiniz...

Öte yandan kullanıcıların 'kopyalama' iddialarına yönelik tepkileri de arka arkaya geldi...

Öte yandan kullanıcıların 'kopyalama' iddialarına yönelik tepkileri de arka arkaya geldi...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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