Uzun Süredir Merak Ediliyordu: Teşkilat'ta 'Albay Nazım'ı Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu!
Aybüke Pusat'ın kadrosundan çıkarıldığı Teşkilat dizisinde hareketlilik devam ediyor. Pazar akşamlarının en çok izlenen dizisi olsa bile reytinglerinde düşüş yaşanan TRT 1 yapımından yeni bir haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; uzun zamandır kim olacağı merakla beklenen 'Albay Nazım'a hayat verecek oyuncuk netlik kazandı!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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'Neslihan' karakterine hayat veren Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı sonrası kadrosundan çıkarıldığı Teşkilat'ta hareketli anlar yaşanmaya başladı.
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Altay ve Korkut operasyon anında Albay Nazım'a ulaşmıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; tüm dikkatleri üzerine çeken karaktere kimin hayat vereceği belli oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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