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Uzun Süredir Merak Ediliyordu: Teşkilat'ta 'Albay Nazım'ı Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu!

Uzun Süredir Merak Ediliyordu: Teşkilat'ta 'Albay Nazım'ı Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu!

TRT Teşkilat
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
07.05.2025 - 13:19

Aybüke Pusat'ın kadrosundan çıkarıldığı Teşkilat dizisinde hareketlilik devam ediyor. Pazar akşamlarının en çok izlenen dizisi olsa bile reytinglerinde düşüş yaşanan TRT 1 yapımından yeni bir haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; uzun zamandır kim olacağı merakla beklenen 'Albay Nazım'a hayat verecek oyuncuk netlik kazandı!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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'Neslihan' karakterine hayat veren Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı sonrası kadrosundan çıkarıldığı Teşkilat'ta hareketli anlar yaşanmaya başladı.

'Neslihan' karakterine hayat veren Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı sonrası kadrosundan çıkarıldığı Teşkilat'ta hareketli anlar yaşanmaya başladı.

Aybüke Pusat'ın canlandırdığı 'Neslihan' karakteri 139. bölüm itibarıyla diziye etmişti. Aynı bölümde Neslihan'ın babası 'Albay Nazım' gizemi izleyenleri bir kez daha büyük bir meraka sürüklemişti.

Altay ve Korkut operasyon anında Albay Nazım'a ulaşmıştı.

Altay ve Korkut operasyon anında Albay Nazım'a ulaşmıştı.

Ancak başında çuval olan karakterinin yüzü o bölümde de görünmemişti. İzleyicilerin büyük bir kısmı da 'Albay Nazım' karakterine kimin hayat vereceğini çok merak etmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; tüm dikkatleri üzerine çeken karaktere kimin hayat vereceği belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; tüm dikkatleri üzerine çeken karaktere kimin hayat vereceği belli oldu.

6 bölüm sonra sezon finali yapması beklenen Teşkilat dizisinde 'Albay Nazım'ı canlandıracak kişinin Hazım Körmükçü olduğu netlik kazandı. 

Ünlü oyuncu son olarak Kuruluş Osman, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, İçimizdeki Ateş ve Yalnız Kurt gibi dizilerde de rol almıştı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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