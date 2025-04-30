Ünlü Manken Şevval Şahin'in Ablası Ceyda Şahin İşte Benim Stilim Yarışmasına Katıldı!
Ekranların en popüler moda yarışmalarından biri olan İşte Benim Stilim yıllar sonra ekranlara geri döndü. Her hafta yeni bir yarışmacının katıldığı programda bu hafta sürpriz bir gelişme yaşandı. Ünlü manken Şevval Şahin'in ablası Ceyda Şahin İşte Benim Stilim yarışmasına katıldı. Kardeşiyle olan benzerliğiyle dikkat çeken Ceyda'ya 'İkizi gibi', 'Sen daha küçük duruyorsun' gibi yorumlar yapıldı.
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Yıllar sonra yeniden ekranlara dönen İşte Benim Stilim yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Mariam ve Su ile yeni haftaya sert bir başlangıç yapan Ceyda Şahin ilk günden gözleri üzerine çekmeyi de başardı.
İşte Benim Stilim'in son bölüme yine damga vurmayı başaran Ceyda Şahin'in podyum yürüyüşü dikkatlerden kaçmadı.
Ceyda Şahin ve Güzide Duran'ın sohbetini de buradan dinleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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