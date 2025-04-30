Ünlü Manken Şevval Şahin'in Ablası Ceyda Şahin İşte Benim Stilim Yarışmasına Katıldı!

Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer'in jüri koltuğunda oturduğu yarışmanın sunuculuğunu da yine Öykü Serter üstleniyor.

Kombinlerin hem jüri üyeleri hem de yarışmacılar tarafından puanlandığı yarışmada haftanın en düşük puanını alan isimler programa veda ediyor.

Geçtiğimiz hafta Berfin'in veda ettiği yarışmada Sibel'in de yer almamasıyla iki farklı isim yeni haftada yarışmaya katıldı. Bu isimler de Ceren Topkara ve Ceyda Şahin Ertan oldu.