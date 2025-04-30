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Ünlü Manken Şevval Şahin'in Ablası Ceyda Şahin İşte Benim Stilim Yarışmasına Katıldı!

Ünlü Manken Şevval Şahin'in Ablası Ceyda Şahin İşte Benim Stilim Yarışmasına Katıldı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
30.04.2025 - 15:24

Ekranların en popüler moda yarışmalarından biri olan İşte Benim Stilim yıllar sonra ekranlara geri döndü. Her hafta yeni bir yarışmacının katıldığı programda bu hafta sürpriz bir gelişme yaşandı. Ünlü manken Şevval Şahin'in ablası Ceyda Şahin İşte Benim Stilim yarışmasına katıldı. Kardeşiyle olan benzerliğiyle dikkat çeken Ceyda'ya 'İkizi gibi', 'Sen daha küçük duruyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

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Yıllar sonra yeniden ekranlara dönen İşte Benim Stilim yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yıllar sonra yeniden ekranlara dönen İşte Benim Stilim yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer'in jüri koltuğunda oturduğu yarışmanın sunuculuğunu da yine Öykü Serter üstleniyor. 

Kombinlerin hem jüri üyeleri hem de yarışmacılar tarafından puanlandığı yarışmada haftanın en düşük puanını alan isimler programa veda ediyor. 

Geçtiğimiz hafta Berfin'in veda ettiği yarışmada Sibel'in de yer almamasıyla iki farklı isim yeni haftada yarışmaya katıldı. Bu isimler de Ceren Topkara ve Ceyda Şahin Ertan oldu.

Mariam ve Su ile yeni haftaya sert bir başlangıç yapan Ceyda Şahin ilk günden gözleri üzerine çekmeyi de başardı.

Mariam ve Su ile yeni haftaya sert bir başlangıç yapan Ceyda Şahin ilk günden gözleri üzerine çekmeyi de başardı.

Büyük bir kesim tarafından iddialı ve şık bulunan kombinlerle jüri üyeleri ve rakiplerinin karşısına çıkan Ceyda iddiasını da ilk bölümden ortaya koymayı başardı.

İşte Benim Stilim'in son bölüme yine damga vurmayı başaran Ceyda Şahin'in podyum yürüyüşü dikkatlerden kaçmadı.

İşte Benim Stilim'in son bölüme yine damga vurmayı başaran Ceyda Şahin'in podyum yürüyüşü dikkatlerden kaçmadı.

Öykü Serter'in 'Bir podyum geçmişin var mı?' diye sorması üzerine konuşmaya başlayan Ceyda Şahin Ertan 'Benim yok ama kardeşimin var' diyerek ünlü manken Şevval Şahin'in ablası olduğunu açıkladı. Kullanıcılar da iki kardeşi birbirine çok benzetti.

Ceyda Şahin ve Güzide Duran'ın sohbetini de buradan dinleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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