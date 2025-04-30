Doğukan Güngör'ün Kızılcık Şerbeti'nin Her Sezonunda Kilo Alması Goygoycuların Diline Düştü!
Pembe'nin hayatını kaybetmesinden sonra gündemde kalmaya devam eden Kızılcık Şerbeti sıkça sosyal medyada konuşuluyor. Bu kez de 'Fatih' karakterine hayat veren Doğukan Güngör'ün her sezon kilo alması goygoycuların diline düştü. 'Tam bir aile babası oldu' yorumlarının yapıldığı Güngör'e yönelik yorumlar kısa sürede bir hayli etkileşim aldı.
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Yeni sezonda yoluna tam gaz devam edeceği kesinleşen Kızılcık Şerbeti her bölümüyle apayrı gündemler yaratıyor.
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Entrikaya bolca doyduğumuz Şerbo'da en çok eleştirilen isimlerden biri olan 'Fatih' karakteri de sürekli yorum toplayacak olaylara imza atıyor.
Gelin X kullanıcılarından Doğukan Güngör'e gelen yorumları da birlikte görelim...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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