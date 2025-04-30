Melek'in Annesiydi: Dadı Dizisinin Yıldızlarından İlkay Saran'ın Son Hali Ortaya Çıktı!
Yayınlandığı dönem çok sevilen Dadı dizisi Türk televizyon tarihine damgasını vuran yapımlardan oldu. Konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla hafızalara kazınan komedi dizisinin en ikonik isimlerinden biri de Melek'in annesi 'Mualla'ya hayat veren İlkay Saran'dı. Fenomen Murat Salahli, usta oyuncu İlkay Saran'ın son halini sosyal medya hesabından paylaştı.
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2001-2002 yılları arasında yayınlanan Dadı dizisi o dönem ekranların en keyifli dizilerin arasında yer almıştı.
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Her bir karakteriyle büyük beğeni toplayan Dadı'da bizi en çok güldüren isimlerden biri de İlkay Saran oldu.
Fenomen Murat Salahli, geçtiğimiz günlerde İlkay Saran'ı Bursa'daki evinde ziyaret etti.
Gelin İlkay Saran'ın son halini birlikte görelim...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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Aşkım buna degişmis degil zamanın durmadığı gibi yaşlanmış diyoruz, çok normal seyleri anormalmis gibi sunmayın
Bu başlıkları atan editör, nasılsın iyi misin canım , yolund amı her şey ?