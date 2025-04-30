onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Melek'in Annesiydi: Dadı Dizisinin Yıldızlarından İlkay Saran'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Melek'in Annesiydi: Dadı Dizisinin Yıldızlarından İlkay Saran'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
30.04.2025 - 11:41

Yayınlandığı dönem çok sevilen Dadı dizisi Türk televizyon tarihine damgasını vuran yapımlardan oldu. Konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla hafızalara kazınan komedi dizisinin en ikonik isimlerinden biri de Melek'in annesi 'Mualla'ya hayat veren İlkay Saran'dı. Fenomen Murat Salahli, usta oyuncu İlkay Saran'ın son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2001-2002 yılları arasında yayınlanan Dadı dizisi o dönem ekranların en keyifli dizilerin arasında yer almıştı.

2001-2002 yılları arasında yayınlanan Dadı dizisi o dönem ekranların en keyifli dizilerin arasında yer almıştı.
image.teve2.com.tr

Gülben Ergen, Haldun Dormen, Kenan Işık ve Seray Sever gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Dadı dizisi, popüler Amerikan sit-com'u 'The Nanny'den uyarlandı. İzleyenleri gülmekten kırıp geçiren dizi final yapsa da akıllara kazınan dizilerimizden biri haline geldi.

Her bir karakteriyle büyük beğeni toplayan Dadı'da bizi en çok güldüren isimlerden biri de İlkay Saran oldu.

Her bir karakteriyle büyük beğeni toplayan Dadı'da bizi en çok güldüren isimlerden biri de İlkay Saran oldu.

Gülben Ergen'in hayat verdiği 'Melek'in annesi 'Mualla' karakterini canlandıran Saran hem rengarenk kombinleri hem de dobralığıyla dizinin en gözde karakterlerinin başında geldi.

Fenomen Murat Salahli, geçtiğimiz günlerde İlkay Saran'ı Bursa'daki evinde ziyaret etti.

Fenomen Murat Salahli, geçtiğimiz günlerde İlkay Saran'ı Bursa'daki evinde ziyaret etti.

'Herkese bol çiçekli, bol güneşli, yeşil günler dilerim' diyen İlkay Saran'ın son hali de görenleri bir hayli duygulandırdı.

Gelin İlkay Saran'ın son halini birlikte görelim...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
withlove

Aşkım buna degişmis degil zamanın durmadığı gibi yaşlanmış diyoruz, çok normal seyleri anormalmis gibi sunmayın

Mirliva RA

Bu başlıkları atan editör, nasılsın iyi misin canım , yolund amı her şey ?