ATV Yeni Dizisi İçin Final Kararı Aldı: Tarih Belli Oldu!

Ekranlarda sezon sonuna doğru gelindiğini bu vakitlerde kanallardan bir bir final haberleri geliyor. Bu sefer de ATV ekranlarında sürpriz bir haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ATV, konusu ve oyuncu kadrosuyla öne çıkan yeni dizisi için final kararı aldı. Dizinin final tarihi de belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş