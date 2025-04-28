ATV Yeni Dizisi İçin Final Kararı Aldı: Tarih Belli Oldu!
Ekranlarda sezon sonuna doğru gelindiğini bu vakitlerde kanallardan bir bir final haberleri geliyor. Bu sefer de ATV ekranlarında sürpriz bir haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ATV, konusu ve oyuncu kadrosuyla öne çıkan yeni dizisi için final kararı aldı. Dizinin final tarihi de belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Beklediği reyting alamayan ve hikayesi biten diziler tek tek final haberlerini açıklamaya devam ediyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ATV cephesinden yeni bir final haberi daha geldi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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Bende ATV final yapacak sandım. 🤦 Neyse bir daha ki sefere artık
atv eskisi gibi halkın kanalı olabilmekten çıkıp ,belli bir kesimin yönettiği yönlendirdiği ve belirli bir kesime hitap edip onların zihinlerine bir olgu bır... Devamını Gör