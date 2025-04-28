Vedasını Kendisi Açıklamıştı: Ertan Saban'ın Deha Dizisinden Vurularak Ayrıldığı Sahne Gündem Oldu!
Show Tv'nin ilgiyle izlenen dizilerinden olan Deha'nın son bölümünde yine nefesler tutuldu. Geçtiğimiz günlerde muhabirlerle sohbet ederken diziden ayrıldığını açıklayan Ertan Saban herkesi şoke etmişti. Yeni bölümde Saban'ın hayat verdiği 'Karahan' karakteri diziye yeniden giren 'Karga' tarafından vuruldu. Ertan Saban'ın Deha'ya veda ettiği sahne sosyal medyadanın da trendlerine girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Melis Sezen gibi isimlerin başrolünde rol aldığı Deha dizisi Show Tv'nin en popüler yapımlarından oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Karahan Doğan' karakterine hayat veren Ertan Saban dün akşam yayınlanan bölümde diziye ölerek veda etti.
Karahan'ın vurularak öldürüldüğü anları da buradan izleyebilirsiniz....
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın