Vedasını Kendisi Açıklamıştı: Ertan Saban'ın Deha Dizisinden Vurularak Ayrıldığı Sahne Gündem Oldu!

Konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizideki her bir karakter izleyiciler tarafından da bir hayli sevildi. Dizinin favori karakterlerinden biri de Ertan Saban'ın canlandırdığı 'Karahan Doğan' oldu.

Saban geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla herkesi şaşırmıştı. Ünlü oyuncu 'Benim bitti sonunda' diyerek diziden ayrılacağını bizzat kendisi açıklamıştı.