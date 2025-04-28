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Vedasını Kendisi Açıklamıştı: Ertan Saban'ın Deha Dizisinden Vurularak Ayrıldığı Sahne Gündem Oldu!

Vedasını Kendisi Açıklamıştı: Ertan Saban'ın Deha Dizisinden Vurularak Ayrıldığı Sahne Gündem Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
28.04.2025 - 10:47

Show Tv'nin ilgiyle izlenen dizilerinden olan Deha'nın son bölümünde yine nefesler tutuldu. Geçtiğimiz günlerde muhabirlerle sohbet ederken diziden ayrıldığını açıklayan Ertan Saban herkesi şoke etmişti. Yeni bölümde Saban'ın hayat verdiği 'Karahan' karakteri diziye yeniden giren 'Karga' tarafından vuruldu. Ertan Saban'ın Deha'ya veda ettiği sahne sosyal medyadanın da trendlerine girdi.

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Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Melis Sezen gibi isimlerin başrolünde rol aldığı Deha dizisi Show Tv'nin en popüler yapımlarından oldu.

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Melis Sezen gibi isimlerin başrolünde rol aldığı Deha dizisi Show Tv'nin en popüler yapımlarından oldu.

Konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizideki her bir karakter izleyiciler tarafından da bir hayli sevildi. Dizinin favori karakterlerinden biri de Ertan Saban'ın canlandırdığı 'Karahan Doğan' oldu. 

Saban geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla herkesi şaşırmıştı. Ünlü oyuncu 'Benim bitti sonunda' diyerek diziden ayrılacağını bizzat kendisi açıklamıştı.

Tüm detayları da içeriğimizde vermiştik:

'Karahan Doğan' karakterine hayat veren Ertan Saban dün akşam yayınlanan bölümde diziye ölerek veda etti.

'Karahan Doğan' karakterine hayat veren Ertan Saban dün akşam yayınlanan bölümde diziye ölerek veda etti.

Karahan'ı öldüren kişiyse, öldüğü düşünülen ancak yeni bölümle birlikte diziye geri gelen 'Karga' oldu. Karahan son sözleri de 'Güzel plan kardeş' oldu.

Karahan'ın vurularak öldürüldüğü anları da buradan izleyebilirsiniz....

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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