Eda Ece'nin Yer Aldığı Yetenek Sizsiniz Jüri Üyeliği İçin Görüşüldüğü İddia Edilen İsimler Ses Getirdi!
Kaynak: https://x.com/dedikoducucocuk/status/...
Uzun yıllar ekranlarda izlediğimiz Yetenek Sizsiniz Türkiye yeniden seyirci karşısına çıkmak için hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın en popüler programlarından olan yetenek yarışmasının ilk jüri üyesi Eda Ece olmuştu. 'Dedikoducu Çocuk'un iddiasına göre, Yetenek Sizsiniz yarışmasının jüri üyeliği konusunda konuşulan isimler belli olmaya başladı.
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2009-2018 yılları arasında farklı kanallarda yayınlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye, 8 Temmuz 2018 tarihinde Tv8 ekranlarında final yaparak sona ermişti.
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Yıllar içinde jüri üyeleri değişiklik gösteren Yetenek Sizsiniz Türkiye her sezon ayrı bir ilgi odağı olmayı başarmıştı.
'Dedikoducu Çocuk'un X paylaşımına göre; Yetenek Sizsiniz jüri üyeliği için kimlerin adının geçtiği belli olduğu iddiası gündeme yerleşti.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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