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Eda Ece'nin Yer Aldığı Yetenek Sizsiniz Jüri Üyeliği İçin Görüşüldüğü İddia Edilen İsimler Ses Getirdi!

Eda Ece'nin Yer Aldığı Yetenek Sizsiniz Jüri Üyeliği İçin Görüşüldüğü İddia Edilen İsimler Ses Getirdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
28.04.2025 - 09:29

Uzun yıllar ekranlarda izlediğimiz Yetenek Sizsiniz Türkiye yeniden seyirci karşısına çıkmak için hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın en popüler programlarından olan yetenek yarışmasının ilk jüri üyesi Eda Ece olmuştu. 'Dedikoducu Çocuk'un iddiasına göre, Yetenek Sizsiniz yarışmasının jüri üyeliği konusunda konuşulan isimler belli olmaya başladı.

Kaynak: https://x.com/dedikoducucocuk/status/...
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2009-2018 yılları arasında farklı kanallarda yayınlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye, 8 Temmuz 2018 tarihinde Tv8 ekranlarında final yaparak sona ermişti.

2009-2018 yılları arasında farklı kanallarda yayınlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye, 8 Temmuz 2018 tarihinde Tv8 ekranlarında final yaparak sona ermişti.

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği en popüler yarışma formatlarından biri olan Yetenek Sizsiniz'de hünerlerini sergileyen yarışmacılar jüri üyelerinden 'Evet' oyunu kapıp finale yükselmeye çalışıyordu. Dünyanın birçok ülkesinde Got Talent adıyla popüler olan yarışma ülkemizde de çok sevildi.

Yıllar içinde jüri üyeleri değişiklik gösteren Yetenek Sizsiniz Türkiye her sezon ayrı bir ilgi odağı olmayı başarmıştı.

Yıllar içinde jüri üyeleri değişiklik gösteren Yetenek Sizsiniz Türkiye her sezon ayrı bir ilgi odağı olmayı başarmıştı.

Ali Taran, Hülya AvşarAcun Ilıcalı, Özgü Namal'ın hafızalarda kaldığı yarışmanın jüri koltuğunda Eser Yenenler, Sergen Yalçın, Murat Boz, Seda Bakan, Demet Evgar ve Oylum Talu gibi isimler de oturmuştu. 

Geçtiğimiz günlerde popüler yarışmayla ilgili bir müjde verildi. Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 7 yıl aranın ardından NOW ekranlarında yeniden başlayacağı açıklandı. Merakla beklenen yarışmanın ilk jüri üyesi de ünlü oyuncu Eda Ece oldu.

'Dedikoducu Çocuk'un X paylaşımına göre; Yetenek Sizsiniz jüri üyeliği için kimlerin adının geçtiği belli olduğu iddiası gündeme yerleşti.

'Dedikoducu Çocuk'un X paylaşımına göre; Yetenek Sizsiniz jüri üyeliği için kimlerin adının geçtiği belli olduğu iddiası gündeme yerleşti.

Buna göre jüri üyeleri arasında Hande Yener, Giray Altınok, Şevval Sam gibi ünlü isimlerin yer aldığı belirtildi. Öne çıkan isimleri görenler de yarışmanın jürilerin kesinleşmiş halini daha da merak etmeye başladı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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