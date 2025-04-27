O Ses Türkiye'de 'Deli Kan'ı Canlı Okuyan Melike Şahin'in Performansı Kullanıcıları İkiye Böldü!
Dün akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen O Ses Türkiye yine sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Ses yarışmasının en yeni jüri üyesi Melike Şahin bir kez daha programa damga vurdu. Canlı şekilde 'Deli Kan' şarkısını seslendiren Şahin'in performansı kullanıcıları ikiye böldü.
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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye, dün akşam seyircisinin karşına çıktı.
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Yarışmanın çiçeği burnunda jüri üyesi Melike Şahin her bölüm olduğu gibi yeni bölümde de tüm gözleri üzerine çekti.
O anları da buradan izleyebilirsiniz...
Melike Şahin'in canlı Deli Kan performansı da X kullanıcılarını ikiye böldü!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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