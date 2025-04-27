O Ses Türkiye'de 'Deli Kan'ı Canlı Okuyan Melike Şahin'in Performansı Kullanıcıları İkiye Böldü!

Dün akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen O Ses Türkiye yine sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Ses yarışmasının en yeni jüri üyesi Melike Şahin bir kez daha programa damga vurdu. Canlı şekilde 'Deli Kan' şarkısını seslendiren Şahin'in performansı kullanıcıları ikiye böldü.