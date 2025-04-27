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O Ses Türkiye'de 'Deli Kan'ı Canlı Okuyan Melike Şahin'in Performansı Kullanıcıları İkiye Böldü!

O Ses Türkiye'de 'Deli Kan'ı Canlı Okuyan Melike Şahin'in Performansı Kullanıcıları İkiye Böldü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
27.04.2025 - 14:43

Dün akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen O Ses Türkiye yine sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Ses yarışmasının en yeni jüri üyesi Melike Şahin bir kez daha programa damga vurdu. Canlı şekilde 'Deli Kan' şarkısını seslendiren Şahin'in performansı kullanıcıları ikiye böldü.

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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye, dün akşam seyircisinin karşına çıktı.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye, dün akşam seyircisinin karşına çıktı.

Bir süre cumartesi akşamları yayınlanmayan programın yayından kaldırıldığı dahi düşünülmüştü. Ancak geçtiğimiz haftadan beri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan O Ses Türkiye dün akşam yayınlanan 10. bölümüyle yine dikkatleri üzerine çekti.

Yarışmanın çiçeği burnunda jüri üyesi Melike Şahin her bölüm olduğu gibi yeni bölümde de tüm gözleri üzerine çekti.

Yarışmanın çiçeği burnunda jüri üyesi Melike Şahin her bölüm olduğu gibi yeni bölümde de tüm gözleri üzerine çekti.

Bir dönem Hadise'yle aralarında çıkan 'gerginlik' ve 'kıskançlık' iddialarıyla öne çıkan Melike Şahin, dün akşam düelloların başladığı O Ses Türkiye'de 'Deli Kan' şarkısını canlı şekilde okudu.

O anları da buradan izleyebilirsiniz...

Melike Şahin'in canlı Deli Kan performansı da X kullanıcılarını ikiye böldü!

Melike Şahin'in canlı Deli Kan performansı da X kullanıcılarını ikiye böldü!
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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