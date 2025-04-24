"Hadi Feyz Alalım": Eşref Rüya’daki Etkileyici Kamera Açıları Diğer Dizilere Taş Çıkardı!

Geçtiğimiz haftanın en çok izlenen 4. dizisi olarak reyting listesinde önemli bir yere oturan Eşref Rüya 19 Mart Çarşamba günü yayın hayatına başladı. O günden bu yana trendlerden düşmeyen dizi hem hikayesi hem de de oyuncu kadrosuyla çok sevildi.