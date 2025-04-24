"Hadi Feyz Alalım": Eşref Rüya’daki Etkileyici Kamera Açıları Diğer Dizilere Taş Çıkardı!
Kanal D'nin yeni gözdesi olan Eşref Rüya dizisini kısa sürede büyük ses getirmeyi başaran yapımlardan oldu. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in rol aldığı aksiyon dolu dizi etkileyici kamera açılarıyla da epey dikkat çekti. Eşref Rüya'nın özellikle son bölümüne damga vuran çekim açıları rakibi olan pek çok diziye de adeta taş çıkardı!
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Kanal D ekranlarının en yeni projelerinden biri olan Eşref Rüya ilk günden bu yana dikkatleri üzerine çekmiş durumda.
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Her bölüm izleyicilerinin nefesini kesen türden anların yaşandığı dizi dün akşam yayınlanan son bölümüyle yine gözleri üzerine çekti.
Eşref Rüya'nın rakipleri olan diğer dizilere taş çıkardığı çekim açılarından birini buradan izleyebilirsiniz:
Kullanıcılardan gelen birkaç yorumu da böyle bırakıyoruz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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