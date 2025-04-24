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"Hadi Feyz Alalım": Eşref Rüya’daki Etkileyici Kamera Açıları Diğer Dizilere Taş Çıkardı!

"Hadi Feyz Alalım": Eşref Rüya’daki Etkileyici Kamera Açıları Diğer Dizilere Taş Çıkardı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
24.04.2025 - 22:55

Kanal D'nin yeni gözdesi olan Eşref Rüya dizisini kısa sürede büyük ses getirmeyi başaran yapımlardan oldu. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in rol aldığı aksiyon dolu dizi etkileyici kamera açılarıyla da epey dikkat çekti. Eşref Rüya'nın özellikle son bölümüne damga vuran çekim açıları rakibi olan pek çok diziye de adeta taş çıkardı!

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Kanal D ekranlarının en yeni projelerinden biri olan Eşref Rüya ilk günden bu yana dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Kanal D ekranlarının en yeni projelerinden biri olan Eşref Rüya ilk günden bu yana dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Geçtiğimiz haftanın en çok izlenen 4. dizisi olarak reyting listesinde önemli bir yere oturan Eşref Rüya 19 Mart Çarşamba günü yayın hayatına başladı. O günden bu yana trendlerden düşmeyen dizi hem hikayesi hem de de oyuncu kadrosuyla çok sevildi.

Her bölüm izleyicilerinin nefesini kesen türden anların yaşandığı dizi dün akşam yayınlanan son bölümüyle yine gözleri üzerine çekti.

Her bölüm izleyicilerinin nefesini kesen türden anların yaşandığı dizi dün akşam yayınlanan son bölümüyle yine gözleri üzerine çekti.

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un beğenilen partnerliğiyle hikayesi akıp giden Eşref Rüya'nın AB ve ABC1’de zirveye oturan 5. bölümündeki birçok çekim açısı seyirciler tarafından oldukça etkili bulundu.

Eşref Rüya'nın rakipleri olan diğer dizilere taş çıkardığı çekim açılarından birini buradan izleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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