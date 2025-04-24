"Seyirciye Kıymet Verilmiyor" Diyen Ece Erken Gündüz Kuşağı Programlarına Sert Çıktı!

'Artık seyirciye eskisi kadar kıymet verilmiyor' diyerek sitem eden Ece Erken, 'Geçiyorsun gidiyorsun. Bir tane reality show adı altında, o onla bu bununla! Saçma sapan bir şey koyuyorsun, onunla duyar kasıyorsun. 'Aslında biz eğitiyoruz halkı.' Hayır ya, siz normalleştiriyorsunuz bunu! Siz daha normal bakmamızı sağlıyorsunuz, eğitmiyorsunuz.' ifadeleriyle gündüz kuşağı programlarına sert çıktı.

Ece Erken'in bu tepkisinin Esra Erol'a yönelik olduğunu düşünenler de oldu. Erol, programında işlenen ve ülke gündemine damga vuran kaynana-damat skandalı sonrası 'Benim programımda konuların hiçbiri çok izlenmek için seçilmiyor; var olan konuları gün yüzüne çıkartarak çözümüne, dolayısıyla toplum düzenine fayda sağlamış oluyoruz' demişti.