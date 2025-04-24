"Seyirciye Kıymet Verilmiyor" Diyen Ece Erken Gündüz Kuşağı Programlarına Sert Çıktı!
Tv8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken son dönemlerde yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiriyor. Ünlü sunucu, bu sabahki canlı yayınında seyircilere eskisi kadar değer verilmediğini belirtti. Erken bu sözlerin ardından gündüz kuşağı programlarına çok sert çıktı!
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Ece Erken, hafta içi her gün Tv8'de izleyici karşısına çıkan Gel Konuşalım programında Nur Tuğba Namlı ile birlikte magazin gündemini değerlendiriyor.
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Ünlülere yönelik açıklamaları ve yorumlarıyla ön plana çıkan Ece Erken bu sabah da dikkat çeken ifadeler kullandı.
Ece Erken'in açıklamasının bir kısmını da buradan dinleyebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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