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"Seyirciye Kıymet Verilmiyor" Diyen Ece Erken Gündüz Kuşağı Programlarına Sert Çıktı!

"Seyirciye Kıymet Verilmiyor" Diyen Ece Erken Gündüz Kuşağı Programlarına Sert Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
24.04.2025 - 17:55

Tv8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken son dönemlerde yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiriyor. Ünlü sunucu, bu sabahki canlı yayınında seyircilere eskisi kadar değer verilmediğini belirtti. Erken bu sözlerin ardından gündüz kuşağı programlarına çok sert çıktı!

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Ece Erken, hafta içi her gün Tv8'de izleyici karşısına çıkan Gel Konuşalım programında Nur Tuğba Namlı ile birlikte magazin gündemini değerlendiriyor.

Ece Erken, hafta içi her gün Tv8'de izleyici karşısına çıkan Gel Konuşalım programında Nur Tuğba Namlı ile birlikte magazin gündemini değerlendiriyor.

Ünlü sunucu özellikle son dönemlerde yaptığı açıklamalarla gündeme oturuyor. Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz haftalarda Kızılcık Şerbeti'nde Zülkar ve Leman karakterlerini canlandıran Bahtiyar Memili ve Sevim Erdoğan konuk etmişti. 'Kıvılcım' karakterine hayat veren Müjde Uzman'ın set çalışanlarına kötü davrandığı iddiası masaya yatırılmıştı. 

Ardından yapım şirketinden tüm iddiaları yalanlayan bir açıklama gelmiş, Ece Erken'de yapımcı Faruk Turgut'a sert çıkmıştı.

Ünlülere yönelik açıklamaları ve yorumlarıyla ön plana çıkan Ece Erken bu sabah da dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ünlülere yönelik açıklamaları ve yorumlarıyla ön plana çıkan Ece Erken bu sabah da dikkat çeken ifadeler kullandı.

'Artık seyirciye eskisi kadar kıymet verilmiyor' diyerek sitem eden Ece Erken, 'Geçiyorsun gidiyorsun. Bir tane reality show adı altında, o onla bu bununla! Saçma sapan bir şey koyuyorsun, onunla duyar kasıyorsun. 'Aslında biz eğitiyoruz halkı.' Hayır ya, siz normalleştiriyorsunuz bunu! Siz daha normal bakmamızı sağlıyorsunuz, eğitmiyorsunuz.' ifadeleriyle gündüz kuşağı programlarına sert çıktı. 

Ece Erken'in bu tepkisinin Esra Erol'a yönelik olduğunu düşünenler de oldu. Erol, programında işlenen ve ülke gündemine damga vuran kaynana-damat skandalı sonrası 'Benim programımda konuların hiçbiri çok izlenmek için seçilmiyor; var olan konuları gün yüzüne çıkartarak çözümüne, dolayısıyla toplum düzenine fayda sağlamış oluyoruz' demişti.

Esra Erol'un açıklamasını içeriğimizde vermiştik:

Ece Erken'in açıklamasının bir kısmını da buradan dinleyebilirsiniz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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