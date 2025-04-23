Final Öncesinde Açıkladı: Kızıl Goncalar'ın 'Sadi Hüdayi'si Erkan Avcı Rolüne Nasıl Hazırlandığını Anlattı!

Kızıl Goncalar'da 'Sadi Hüdayi' karakterine hayat veren Avcı dizideki performansıyla birçok kez dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün CNBC-e ekranlarında yayınlanan Art-e programına konuk oldu. Karakterine nasıl hazırlandığını bir bir anlatan Erkan Avcı, 'Çok fazla şey izledim, okudum, takip ettim. Vaizleri dinledim. YouTube'dan izledim. Filmlere baktım. Bir yola çıktım aslında.' ifadelerini kullandı.