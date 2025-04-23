Final Öncesinde Açıkladı: Kızıl Goncalar'ın 'Sadi Hüdayi'si Erkan Avcı Rolüne Nasıl Hazırlandığını Anlattı!
NOW ekranlarının iddialı dizisi Kızıl Goncalar gelecek hafta final bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Son bölümüyle yayın hayatını noktalamaya hazırlanan popüler dizi sıkça sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Bunda setten gelen kamera arkası görüntüleri ön plana çıkarken oyuncuların açıklamaları da etkili oluyor.
Kızıl Goncalar'da 'Sadi Hüdayi' karakterine hayat veren Erkan Avcı geçtiğimiz gün Art-e programına konuk oldu. Avcı 'Sadi' rolüne nasıl hazırlandığı bir bir anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk sezonuyla reytingleri altüst eden Kızıl Goncalar ekranların en gözde dizilerinden biri haline geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her karakterin ayrı ayrı izleyiciye etki bıraktığı dizide en çok konuşulan isimlerden biri de Erkan Avcı oldu.
"Sadi Hüdayi çok katmanlı yazılmış bir karakterdi... O katmanları edinmek için çok katmanlı bir çalışma gerekiyordu."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın