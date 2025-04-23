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Final Öncesinde Açıkladı: Kızıl Goncalar'ın 'Sadi Hüdayi'si Erkan Avcı Rolüne Nasıl Hazırlandığını Anlattı!

Final Öncesinde Açıkladı: Kızıl Goncalar'ın 'Sadi Hüdayi'si Erkan Avcı Rolüne Nasıl Hazırlandığını Anlattı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
23.04.2025 - 09:49

NOW ekranlarının iddialı dizisi Kızıl Goncalar gelecek hafta final bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Son bölümüyle yayın hayatını noktalamaya hazırlanan popüler dizi sıkça sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Bunda setten gelen kamera arkası görüntüleri ön plana çıkarken oyuncuların açıklamaları da etkili oluyor. 

Kızıl Goncalar'da 'Sadi Hüdayi' karakterine hayat veren Erkan Avcı geçtiğimiz gün Art-e programına konuk oldu. Avcı 'Sadi' rolüne nasıl hazırlandığı bir bir anlattı.

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İlk sezonuyla reytingleri altüst eden Kızıl Goncalar ekranların en gözde dizilerinden biri haline geldi.

İlk sezonuyla reytingleri altüst eden Kızıl Goncalar ekranların en gözde dizilerinden biri haline geldi.

Dikkat çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyenleri ekranlara kilitleyen yapım 46. bölümüyle final yapacak.

Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş gibi isimlerin rol aldığı dizi 28 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak son bölümüyle seyircisine veda edecek. İkinci sezonda düşen reytingleri yüzünden yayın hayatını noktalayacak olan dizi sosyal medyada da trendlerden düşmüyor.

Her karakterin ayrı ayrı izleyiciye etki bıraktığı dizide en çok konuşulan isimlerden biri de Erkan Avcı oldu.

Her karakterin ayrı ayrı izleyiciye etki bıraktığı dizide en çok konuşulan isimlerden biri de Erkan Avcı oldu.

Kızıl Goncalar'da 'Sadi Hüdayi' karakterine hayat veren Avcı dizideki performansıyla birçok kez dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün CNBC-e ekranlarında yayınlanan Art-e programına konuk oldu. Karakterine nasıl hazırlandığını bir bir anlatan Erkan Avcı, 'Çok fazla şey izledim, okudum, takip ettim. Vaizleri dinledim. YouTube'dan izledim. Filmlere baktım. Bir yola çıktım aslında.' ifadelerini kullandı.

"Sadi Hüdayi çok katmanlı yazılmış bir karakterdi... O katmanları edinmek için çok katmanlı bir çalışma gerekiyordu."

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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