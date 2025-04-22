Bir Kullanıcı, Nenesini Çok Güzel Hareketler 2 Oyuncusu Evliya Aykan'a Benzetince Olanlar Oldu!

Ekranların en sevilen komedi programlarından biri olan Çok Güzel Hareketler 2 sıkça sosyal medyada gündem oluyor. Çoğu zaman skeçlerinde işledikleri konularla öne çıkan program kimi zaman da oyuncularıyla konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde 'Yılmaz Erdoğan beni kovdu' açıklaması yapan Evliya Aykan yine sosyal medyaya damgasını vurdu. Ancak bu kez açıklamalarıyla değil...

Bir kullanıcı, oyuncu Evliya Aykan'ı kendi nenesine benzetti. İkilinin yan yana fotoğraflarını gören X kullanıcılarına da adeta goygoy malzemesi çıktı.