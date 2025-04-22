Bir Kullanıcı, Nenesini Çok Güzel Hareketler 2 Oyuncusu Evliya Aykan'a Benzetince Olanlar Oldu!
Ekranların en sevilen komedi programlarından biri olan Çok Güzel Hareketler 2 sıkça sosyal medyada gündem oluyor. Çoğu zaman skeçlerinde işledikleri konularla öne çıkan program kimi zaman da oyuncularıyla konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde 'Yılmaz Erdoğan beni kovdu' açıklaması yapan Evliya Aykan yine sosyal medyaya damgasını vurdu. Ancak bu kez açıklamalarıyla değil...
Bir kullanıcı, oyuncu Evliya Aykan'ı kendi nenesine benzetti. İkilinin yan yana fotoğraflarını gören X kullanıcılarına da adeta goygoy malzemesi çıktı.
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Star TV'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2 ekranların en popüler güldürü programlarından biri haline geldi.
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Sahnedeki performansı kadar açıklamalarıyla da konuşulan Aykan geçtiğimiz günlerde de dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu.
Sosyal medyada sıkça adından söz ettiren Evliya Aykan, bir kullanıcının paylaşımıyla yeniden ön plana çıktı.
İkilinin fotoğrafını yan yana gören kullanıcılara ise bir kez daha goygoy malzemesi çıktı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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