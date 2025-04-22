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Bir Kullanıcı, Nenesini Çok Güzel Hareketler 2 Oyuncusu Evliya Aykan'a Benzetince Olanlar Oldu!

Bir Kullanıcı, Nenesini Çok Güzel Hareketler 2 Oyuncusu Evliya Aykan'a Benzetince Olanlar Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
22.04.2025 - 11:50 Son Güncelleme: 22.04.2025 - 12:14

Ekranların en sevilen komedi programlarından biri olan Çok Güzel Hareketler 2 sıkça sosyal medyada gündem oluyor. Çoğu zaman skeçlerinde işledikleri konularla öne çıkan program kimi zaman da oyuncularıyla konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde 'Yılmaz Erdoğan beni kovdu' açıklaması yapan Evliya Aykan yine sosyal medyaya damgasını vurdu. Ancak bu kez açıklamalarıyla değil...

Bir kullanıcı, oyuncu Evliya Aykan'ı kendi nenesine benzetti. İkilinin yan yana fotoğraflarını gören X kullanıcılarına da adeta goygoy malzemesi çıktı.

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Star TV'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2 ekranların en popüler güldürü programlarından biri haline geldi.

Star TV'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2 ekranların en popüler güldürü programlarından biri haline geldi.

2019 yılında yeniden hayatımıza girip her bölüm izleyenleri bir hayli eğlendiren programın oyuncuları da seyirciler tarafından çok sevildi. Bu isimlerden biri de Evliya Aykan oldu. Sevilen oyuncu 2022 yılında programdan “Uzun bir yolculuğun sonuna geldik. Sahne arkasında ve önünde eğlendiğim ve öğrendiğim yığınla deneyim yaşadım... Elveda gençliğim…' diyerek ayrılmıştı. 

Ayrılığından sonra başta Behzat Ç. olmak üzere çeşitli işlerde rol alan Aykan, 178. bölümle birlikte programa geri dönmüştü.

Sahnedeki performansı kadar açıklamalarıyla da konuşulan Aykan geçtiğimiz günlerde de dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu.

Sahnedeki performansı kadar açıklamalarıyla da konuşulan Aykan geçtiğimiz günlerde de dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu.

Sibel Arna'nın YouTube programı 'Ne Olursan Ol Rahat Ol'a konuk olan Aykan, Yılmaz Erdoğan hakkında konuşurken 'Beni hiç sevmedi, hatta beni programdan kovdu' ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada sıkça adından söz ettiren Evliya Aykan, bir kullanıcının paylaşımıyla yeniden ön plana çıktı.

Sosyal medyada sıkça adından söz ettiren Evliya Aykan, bir kullanıcının paylaşımıyla yeniden ön plana çıktı.
twitter.com

Kullanıcı, 'ÇGHB'deki Evliya Aykan'ın nenem olduğunu öğrendiğim günden beri gözüme uyku girmiyor' yazan bir tweet attı. Facebook'ta bir hayli popüler olan paylaşımı yeniden canlandıran kullanıcının tweeti yine çok güldürdü.

İkilinin fotoğrafını yan yana gören kullanıcılara ise bir kez daha goygoy malzemesi çıktı.

İkilinin fotoğrafını yan yana gören kullanıcılara ise bir kez daha goygoy malzemesi çıktı.
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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