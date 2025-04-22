Nihayet Bir Yorum Yaptı: Tolga Sarıtaş'ın Aybüke Pusat'ın Final Sahnesi İçin Yaptığı Paylaşım Tatmin Etmedi!

'Neslihan / Tuna' karakterine hayat veren Pusat'ın TRT 1 dizisinin kadrosundan çıkarılması ülke gündeminde önemli bir noktaya oturdu. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü olaya pek çok ünlü isim de ses çıkarmış ve Pusat'a desteklerini açıkça duyurmuşlardı.

Ünlülerin Pusat'ın yanında olduklarını belirten paylaşımların ardında sessizliğini koruyan Tolga Sarıtaş göze çarpmıştı. Bunca yıllık partneri için hiçbir şey söylemeyen Sarıtaş da eleştirilerin hedefi olmuştu.