Nihayet Bir Yorum Yaptı: Tolga Sarıtaş'ın Aybüke Pusat'ın Final Sahnesi İçin Yaptığı Paylaşım Tatmin Etmedi!
Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden çıkarılması hala gündemdekini yerini koruyor. Birçok ünlü ismin tepki gösterdiği olayda Tolga Sarıtaş'ın sessiz kalması bir kesim tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Yıllardır partner olduğu Pusat'la ilgili hiçbir yorum yapmadığı için ağır şekilde eleştirilen Tolga Sarıtaş nihayet bir yorumda bulundu. Aybüke Pusat'ın sadece mezarının görüldüğü final sahnesini hikayesinde paylaşan Sarıtaş'ın yorumu kimseyi tatmin etmedi.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra alevlenen boykot çağrılarına destek veren Aybüke Pusat başrolü olduğu Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmıştı.
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20 Nisan'da yayınlanan Teşkilat'ın yeni bölümüyle birlikte Aybüke Pusat diziden resmen çıkarıldı.
Bu zamana kadar Aybüke Pusat'la ilgili hiçbir söz etmeyen Tolga Sarıtaş dün akşam ilk kez bir paylaşım yaptı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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