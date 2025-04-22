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Nihayet Bir Yorum Yaptı: Tolga Sarıtaş'ın Aybüke Pusat'ın Final Sahnesi İçin Yaptığı Paylaşım Tatmin Etmedi!

Nihayet Bir Yorum Yaptı: Tolga Sarıtaş'ın Aybüke Pusat'ın Final Sahnesi İçin Yaptığı Paylaşım Tatmin Etmedi!

TRT Teşkilat
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
22.04.2025 - 10:49

Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden çıkarılması hala gündemdekini yerini koruyor. Birçok ünlü ismin tepki gösterdiği olayda Tolga Sarıtaş'ın sessiz kalması bir kesim tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Yıllardır partner olduğu Pusat'la ilgili hiçbir yorum yapmadığı için ağır şekilde eleştirilen Tolga Sarıtaş nihayet bir yorumda bulundu. Aybüke Pusat'ın sadece mezarının görüldüğü final sahnesini hikayesinde paylaşan Sarıtaş'ın yorumu kimseyi tatmin etmedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra alevlenen boykot çağrılarına destek veren Aybüke Pusat başrolü olduğu Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra alevlenen boykot çağrılarına destek veren Aybüke Pusat başrolü olduğu Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmıştı.

'Neslihan / Tuna' karakterine hayat veren Pusat'ın TRT 1 dizisinin kadrosundan çıkarılması ülke gündeminde önemli bir noktaya oturdu. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü olaya pek çok ünlü isim de ses çıkarmış ve Pusat'a desteklerini açıkça duyurmuşlardı. 

Ünlülerin Pusat'ın yanında olduklarını belirten paylaşımların ardında sessizliğini koruyan Tolga Sarıtaş göze çarpmıştı. Bunca yıllık partneri için hiçbir şey söylemeyen Sarıtaş da eleştirilerin hedefi olmuştu.

Detayları da buradan görebilirsiniz:

20 Nisan'da yayınlanan Teşkilat'ın yeni bölümüyle birlikte Aybüke Pusat diziden resmen çıkarıldı.

20 Nisan'da yayınlanan Teşkilat'ın yeni bölümüyle birlikte Aybüke Pusat diziden resmen çıkarıldı.

Geçtiğimiz hafta aldığı bir telefonla bilinmeyen bir yere giden 'Neslihan' bu hafta dizide gösterilmedi. Tuna, bir ormanın derinliklerinde Neslihan'ın mezarını buldu. Pusat'ın Teşkilat hikayesi de böylece sona erdi. 

Yazılan bu final izleyicilerden tepki görürken Tolga Sarıtaş'ın bu sahnedeki oyunculuğunu yapmacık bulanlar dahi oldu.

Mezar bulunma sahnesine yönelik tepkileri de buradan görebilirsiniz:

Bu zamana kadar Aybüke Pusat'la ilgili hiçbir söz etmeyen Tolga Sarıtaş dün akşam ilk kez bir paylaşım yaptı.

Bu zamana kadar Aybüke Pusat'la ilgili hiçbir söz etmeyen Tolga Sarıtaş dün akşam ilk kez bir paylaşım yaptı.

Aybüke Pusat'ın canlandırdığı 'Neslihan'ın mezarının bulunduğu sahneyi hikayesinde paylaşan Tolga Sarıtaş yalnızca 'Sert Bölüm.' ifadelerini kullandı. Sonunda nokta olan iki kelimelik yorum büyük bir kitleyi de tatmin etmedi!

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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