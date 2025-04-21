Kadrosundan Çıkarılmıştı: Aybüke Pusat'ın Teşkilat'taki Final Sahnesi Sadece Bir Mezar Görüntüsü Oldu!
2 Nisan günü ülke genelindeki satın alımların durdurulacağı yönündeki boykot çağrılarına destek veren ünlülerden biri olan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. 'Neslihan' karakteri geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde, bilinmeyen bir telefonla ortadan kaybolmuştu. Pusat'ın nasıl bir senaryoyla diziden ayrılacağı merak ediliyordu.
Dün akşamki bölümle birlikte tüm soru işaretleri giderildi. Aybüke Pusat yalnızca bir mezar görüntüsü ve mezardan çıkan saçla TRT 1 dizisinden çıkarılmış oldu. Böyle bir sonla karşılaşan X kullanıcıları ise ağır tepki gösterdi.
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2 Nisan tüketim çağrısı için boykota destek veren Aybüke Pusat, başrolünde yer aldığı Teşkilat dizisinin kadrosundan apar topar şekilde çıkarılmıştı.
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Dün akşam (20 Nisan) yayınlanan yeni bölümle birlikte Aybüke Pusat'ın final sahnesi de resmen belli oldu.
Teşkilat'taki bu final sahnesini izleyenlerin büyük bir kısmı yazılan senaryoya epey sinirlendi.
Önce gelin Aybüke Pusat'a yazılan o mezar sahnesini bi' görelim...
Ardından da kullanıcıların tepki dolu paylaşımlarına birlikte bakalım!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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