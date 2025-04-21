Kadrosundan Çıkarılmıştı: Aybüke Pusat'ın Teşkilat'taki Final Sahnesi Sadece Bir Mezar Görüntüsü Oldu!

Ünlü oyuncunun adını dahi kullanmayan TRT 'Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır.” demişti. Bu hamle büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Sosyal medyada tepkiler devam ederken Pusat'ın rol aldığı iki bölüm daha yayınlanmıştı.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan Teşkilat dizisinde Pusat'ın canlandırdığı 'Neslihan' geçtiğimiz hafta kendisine gelen bir telefon sonrası belirsiz bir yere gitmişti. Tabii bu sahnenin ardından izleyiciler büyük bir merakla 'Neslihan'ın başına ne geldi?' diye düşünmeye başlamıştı.