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Kadrosundan Çıkarılmıştı: Aybüke Pusat'ın Teşkilat'taki Final Sahnesi Sadece Bir Mezar Görüntüsü Oldu!

Kadrosundan Çıkarılmıştı: Aybüke Pusat'ın Teşkilat'taki Final Sahnesi Sadece Bir Mezar Görüntüsü Oldu!

TRT Teşkilat Boykot
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
21.04.2025 - 09:45

2 Nisan günü ülke genelindeki satın alımların durdurulacağı yönündeki boykot çağrılarına destek veren ünlülerden biri olan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. 'Neslihan' karakteri geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde, bilinmeyen bir telefonla ortadan kaybolmuştu. Pusat'ın nasıl bir senaryoyla diziden ayrılacağı merak ediliyordu.

Dün akşamki bölümle birlikte tüm soru işaretleri giderildi. Aybüke Pusat yalnızca bir mezar görüntüsü ve mezardan çıkan saçla TRT 1 dizisinden çıkarılmış oldu. Böyle bir sonla karşılaşan X kullanıcıları ise ağır tepki gösterdi.

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2 Nisan tüketim çağrısı için boykota destek veren Aybüke Pusat, başrolünde yer aldığı Teşkilat dizisinin kadrosundan apar topar şekilde çıkarılmıştı.

2 Nisan tüketim çağrısı için boykota destek veren Aybüke Pusat, başrolünde yer aldığı Teşkilat dizisinin kadrosundan apar topar şekilde çıkarılmıştı.

Ünlü oyuncunun adını dahi kullanmayan TRT 'Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır.”  demişti. Bu hamle büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Sosyal medyada tepkiler devam ederken Pusat'ın rol aldığı iki bölüm daha yayınlanmıştı.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan Teşkilat dizisinde Pusat'ın canlandırdığı 'Neslihan' geçtiğimiz hafta kendisine gelen bir telefon sonrası belirsiz bir yere gitmişti. Tabii bu sahnenin ardından izleyiciler büyük bir merakla 'Neslihan'ın başına ne geldi?' diye düşünmeye başlamıştı.

Dün akşam (20 Nisan) yayınlanan yeni bölümle birlikte Aybüke Pusat'ın final sahnesi de resmen belli oldu.

Dün akşam (20 Nisan) yayınlanan yeni bölümle birlikte Aybüke Pusat'ın final sahnesi de resmen belli oldu.

Meğer Neslihan'ı geçen hafta son kez görmüşüz! Tolga Sarıtaş'ın canlandırdığı Altay, bir ormanın içinde telefon sinyali ararken Neslihan'ın mezarını buldu. 'Hayır, hayır, hayır' nidaları içinde mezarı kazan Altay bir tutam saçı ortaya çıkardı.

Teşkilat'taki bu final sahnesini izleyenlerin büyük bir kısmı yazılan senaryoya epey sinirlendi.

Teşkilat'taki bu final sahnesini izleyenlerin büyük bir kısmı yazılan senaryoya epey sinirlendi.

Aybüke Pusat için yazılan bu mezar sahnesi kısa sürede X'te tepkilerin hedefi oldu. Mezar sahnesinin TRT 1'in resmi sosyal medya sayfasında 'Altay'ı yıkan acı olay...' notuyla paylaşılması da ayrı bir gündem konusu oldu.

Önce gelin Aybüke Pusat'a yazılan o mezar sahnesini bi' görelim...

Ardından da kullanıcıların tepki dolu paylaşımlarına birlikte bakalım!

Ardından da kullanıcıların tepki dolu paylaşımlarına birlikte bakalım!
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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