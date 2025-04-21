Kızılcık Şerbeti'nin 'Mihri'siydi: TRT 1 Dizisi Bir Zamanlar İstanbul Kadrosuna İki Oyuncu Dahil Oldu!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar İstanbul dizisi son dönemlerde sıkça gündeme geliyor. Bunun en büyük nedeni de kadrosunda yaşanan hareketlilik oldu. Alina Boz ve Cihangir Ceyhan'ın başrollerini paylaştığı dizide geçen hafta sürpriz bir ayrılık yaşanmıştı. Bu sefer kadro büyüme devam etti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bir Zamanlar İstanbul'a iki yeni oyuncu daha dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş