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Kızılcık Şerbeti'nin 'Mihri'siydi: TRT 1 Dizisi Bir Zamanlar İstanbul Kadrosuna İki Oyuncu Dahil Oldu!

Kızılcık Şerbeti'nin 'Mihri'siydi: TRT 1 Dizisi Bir Zamanlar İstanbul Kadrosuna İki Oyuncu Dahil Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
21.04.2025 - 08:40

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar İstanbul dizisi son dönemlerde sıkça gündeme geliyor. Bunun en büyük nedeni de kadrosunda yaşanan hareketlilik oldu. Alina Boz ve Cihangir Ceyhan'ın başrollerini paylaştığı dizide geçen hafta sürpriz bir ayrılık yaşanmıştı. Bu sefer kadro büyüme devam etti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bir Zamanlar İstanbul'a iki yeni oyuncu daha dahil oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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TRT 1'in dikkat çeken yapımlarından biri olan Bir Zamanlar İstanbul cephesinde son bir aydır yaşanan hareketlilik devam ediyor.

TRT 1'in dikkat çeken yapımlarından biri olan Bir Zamanlar İstanbul cephesinde son bir aydır yaşanan hareketlilik devam ediyor.

Çağdaş bir Köroğlu hikayesi' denilerek izleyicisiyle buluşan dizide başrolleri Cihangir Ceyhan ve Alina Boz paylaşıyor. Her bölüm seyirciyi meraklandıran dizide geçtiğimiz aylarda Açelya Elmas “Nurhayat” karakteriyle dahil olmuştu. 

Geçtiğimiz haftalarda da Murat Daltaban'ın diziden boykot paylaşımı yaptığı için çıkarıldı iddiaları yükselmişti. Bunun üzerine açıklama yapan yapım şirketi, Daltaban’ın vedası yaklaşık on gün önce planlandığını ve senaryodaki değişiklikler nedeniyle karakterin hikayesinin bittiğini ifade etmişti.

Murat Daltaban'ın ardından bir veda haberi daha diziyi gündeme taşıdı:

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bir Zamanlar İstanbul kadrosu bu kez bir büyüme haberiyle daha öne çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bir Zamanlar İstanbul kadrosu bu kez bir büyüme haberiyle daha öne çıktı.

Daha önce Annem, Bez Bebek, Hepsi 1, Senin Uğruna ve Arka Sokaklar, Merhamet, Sana Bir Sır Vereceğim, Fazilet Hanım ve Kızları, Tutsak,  Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu gibi yapımlarda rol alan Tuğba Melis Türk dizide 'Çiğdem' karakterine hayat verecek. 

Çiğdem, Bir Zamanlar İstanbul hikayesine göre Gökhan’ı (Kaan Taşaner) baştan çıkartacak.

Dizinin kadrosuna dahil olan bir diğer isim ise Gizem Yanık oldu.

Dizinin kadrosuna dahil olan bir diğer isim ise Gizem Yanık oldu.

Daha önce Yalı Çapkını kadrosunda konuk olarak izlediğimiz Yanık, Kızılcık Şerbeti dizisinde de 'Mihri' karakterine hayat vermişti. Gizem Yanık TRT 1 dizisinde 'Aygül' karakterine hayat verecek. 

Aygül'se, Seher’in (Alina Boz) okuldan başörtülü bir arkadaşı olacak.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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