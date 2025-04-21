Kızılcık Şerbeti'nin 'Mihri'siydi: TRT 1 Dizisi Bir Zamanlar İstanbul Kadrosuna İki Oyuncu Dahil Oldu!
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar İstanbul dizisi son dönemlerde sıkça gündeme geliyor. Bunun en büyük nedeni de kadrosunda yaşanan hareketlilik oldu. Alina Boz ve Cihangir Ceyhan'ın başrollerini paylaştığı dizide geçen hafta sürpriz bir ayrılık yaşanmıştı. Bu sefer kadro büyüme devam etti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bir Zamanlar İstanbul'a iki yeni oyuncu daha dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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TRT 1'in dikkat çeken yapımlarından biri olan Bir Zamanlar İstanbul cephesinde son bir aydır yaşanan hareketlilik devam ediyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bir Zamanlar İstanbul kadrosu bu kez bir büyüme haberiyle daha öne çıktı.
Dizinin kadrosuna dahil olan bir diğer isim ise Gizem Yanık oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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